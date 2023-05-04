Selçuklu Belediyesi tarımsal üretime katkı sağlıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi kırsal kalkınma ve bölgesel üretimi güçlendirme adına yürüttüğü faaliyetlere ağırlık vermeye devam ediyor. Bu çerçevede dış mahallelerde patates ekim ve söküm aracı çiftçilerin kullanımına sunuluyor.

Selçuklu Belediyesinin dış mahallerde yaşayan vatandaşların üretim ve istihdam yönünden desteklenmesi ve bu istikametinde kalkınmanın arttırılması amacıyla Kırsal Hizmetler Müdürlüğü aracılığıyla yürüttüğü çalışmalar meyvelerini vermeye başladı. Selçuklu Belediyesi tarafından alımı yapılan patates ekim ve söküm makineleri kiralanarak çiftçilere üretim anlamında büyük kolaylık sağlıyor. Selçuklu Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Başarakavak Mahallesi merkez olmak üzere koordine edilen; Ulumuhsine, Küçükmuhsine, Akpınar, Selahattin, Tepekent ve Yükselen mahallelerinde de kiralama imkanı ile toplamda 100 dekar alanda patates ekimi çiftçiler tarafından yapılıyor. Böylece daha fazla ekim alanına sahip olan ancak iş yükünden dolayı dikim yapılamayan bu mahallelerde iş yükü azaltılarak üretimi arttırmak hedefleniyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından alınan ve Başarakavak Mahallesi belediye ek binasında kiralama faaliyetleri yürütülen patates ekim ve söküm makineleri 60 beygir gücünde traktörlerin de rahatlıkla uygulayabileceği saatte 3 dekar alanda ekim ve söküm yapabiliyor. Böylelikle makineler tüm çiftçiler tarafından rahatlıkla kullanılabilme imkanına sahip. Patatesin ekim dönemi olan nisan ayında ekim makinesi kiralaması gerçekleştiren mahalle sakinleri saatte 3 dekar alanda ekim işlemlerini gerçekleştiriyor. Söküm dönemi olan eylül ayında ise çiftçilere söküm makinesi kiralama hizmeti sunulacak.

“Amacımız dış mahallelerimizin üretimine katkı sağlamak”

Tarım ve istihdamın Türkiye'nin önemli dinamikleri olduğunu ve bunun teşvik edilmesi noktasında belediye olarak çalışma yürüttüklerini söyleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Dış mahallelerimizde hayvancılık ve tarım başta olmak üzere diğer alanlarda yapılan üretimler, ürün çeşitliliği ve bunlarla ilgili istihdam imkanlarının artırılması ve mevcut üretilen ürünler ve bunların geliştirilmesiyle ilgili hedeflerimizi belediye bünyemizde kurduğumuz Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz ile müşahhas bir hale getirdik. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürütüyoruz. Hem ürün çeşitliliğini arttırmak hem üretim imkanlarını genişletmek hem de üretilen ürünlerin daha iyi şartlarda ekonomik bir değer kazanabilmesi için yapılabilecekler hakkında çalışma yürütürken sunabileceğimiz imkanlarımızı mahalle sakinlerimizle paylaşmaya başladık. Başarakavak Mahallemizdeki belediye ek hizmet binasına teslim ettiğimiz patates ekim ve söküm araçlarımızı çiftçilerimiz kiralamaya başladı. Çiftçilerimiz ekim ve söküm dönemi ayrı olmak üzere her iki aracımızdan da düşük maliyetle yararlanacak. Böylelikle dış mahallelerimizde üretime katkı sağlarken hem ürün çeşitliliği artacak hem de gençlerimizin daha fazla kendi bölgelerinde ikamet edebilmeleri için onlara imkan sağlamış olacağız. Bu çalışmalarımız çerçevede Selçuklu'da kırsal kalkınmanın arttırılmasına yönelik destekleri daha da arttıracağız” şeklinde konuştu.