Selçuklu Belediyesinden 200 bin metrekare alanda yeni park çalışması

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, ilçenin yeşil dokusuna Selahaddin Eyyubi Mahallesinde 200 bin metrekare alanda sürdürdüğü yeni park çalışmasıyla katkı sağlıyor. 4 etap halinde tamamlanacak projenin ilk etap çalışmaları başladı.

Selçuklu Belediyesi yeşil alan çalışmalarıyla da ilçenin yaşam kalitesine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevesinde Selahaddin Eyyubi Mahallesinde Yelda Koruluğu olarak bilinen alanda yaklaşık 200 bin metrekareyi içine alacak şekilde detaylı bir park çalışması yapılıyor. Çalışmalar tamamlandığında içerisinde bisiklet yolunun da bulunacağı park bu yönüyle de Konya'da ilk olacak. 4 etap halinde yürütülecek çalışmalar sonuçlandırıldığında içerisinde 5 km bisiklet yolu, 5 km koşu yolu, 3.2 km yürüyüş yolunun yer alacağı güzel bir alan daha Selçuklu'ya kazandırılmış olacak. Doğal ağaç dokusu, oturma alanları ve oyun gruplarıyla da zengin bir içeriğe sahip olacak park ile ailelerin yeşil doku içerisinde dinlenmeleri ve çocuklarıyla birlikte güzel zaman geçirmeleri amaçlanıyor. Projenin ilk etabı için 22 bin 267 metrekare alanda Selçuklu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün yanı sıra Fen İşleri ve Tesisler Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışmalarına başladı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da revizyon alanını ziyaret ederek çalışmalarda gelinen son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'da yeşil alan ve peyzaj çalışmaları ile ilçenin modern görünümüne katkı sağlamaya devam ettiklerini ifade etti.

Selçuklu Belediyesi olarak park ve yeşil alan çalışmalarına ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu'da başta Kelebekler Vadisi Parkı, Sille Baraj Park ve Seyir Tepesi olmak üzere hemşehlerimizin nefes alabileceği büyük park alanlarının yanında birçok mahalle parkı da oluşturduk. Şimdi de bu çalışmalarımıza bir yenisini daha eklemek için, Selahaddin Eyyubi Mahallemizde Yelda Koruluğu olarak bilinen ve yaklaşık 200 bin metrekareyi kapsayan büyük bir alanda revizyon çalışması yürütüyoruz. İnşallah 4 etap sonunda hem çocuklarımız hem de ailelerinin yeşil doku içinde hoşça vakit geçirebilecekleri bisiklet, yürüyüş ve koşu yollarının da içinde yer alacağı güzel bir park alanını daha ilçemize kazandırmış olacağız. Hemşehrilerimizin de kaliteli zaman geçireceğini ve burayı seveceğini ümit ediyor, ekip arkadaşlarıma çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.