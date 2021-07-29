Selçuklu Belediyesi'nden aşı kampanyasına destek

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi aşı seferberliğine destek olmak amacıyla belediye hizmet binasında aşı uygulamasına başladı.

Covid-19 virüsü ile mücadelede aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Selçuklu Belediyesi aşılama kampanyalarına hizmet binası içerisinde kurduğu aşı stantları ile destek oluyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da aşı uygulama noktasını ziyaret ederek aşı olan personel ve vatandaşlarla sohbet ederek aşı olmanın önemine vurgu yaptı. İki gün boyunca Selçuklu Belediyesi hizmet binasında devam edecek olan aşı uygulamasından belediye personeli ve aşı olmak isteyen vatandaşlar yararlanabiliyor. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerce belediye hizmet binasında gerçekleştirilen aşı uygulaması birinci doz ya da ikinci doz zamanı gelen personele ve vatandaşlara gerçekleştiriliyor.

“Kısıtlamalı günlere dönmemek için duyarlı olalım”

Aşının virüse karşı en etkili çözüm olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bildiğimiz tek şey şu an en koruyucu etken olan aşı yaptırmak. Mümkün olduğu kadar aşı olmamız ve çevremizdekileri bu konuda uyarmamız gerekiyor. Belediye olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle aşıyı personelimizin ve vatandaşın ayağına kadar getirdik. Tüm hemşehrilerimizi belediye hizmet binamızda kurulan aşı standına aşı olmaya bekliyorum. Tekrardan kısıtlamalı günlere dönmemek adına lütfen duyarlı olalım. Unutmayalım ki virüse karşı en etkili yöntem aşıdır” şeklinde konuştu.