Selçuklu Belediyesinden Çevre Günü etkinilği

Çevre konusundaki hassasiyetini gerçekleştirdiği yatırım ve faaliyetlerle sürekli ortaya koyan Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Nene Hatun Parkı'nda çevre günü etkinliği düzenledi.

Etkinlikte park içerisine bırakılan çevreye zararlı atıklar katılımcılarla birlikte toplandı. Gerçekleştirilen etkinlikle ilçedeki atık oluşumunun azaltılması, atıkların çevreye verdiği zararlar ve atıkların geri dönüşüm olarak değerlendirilmesi konularında daha duyarlı ve bilinçli toplum olmaya dikkat çekildi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı parktaki etkinliğe katılarak vatandaşlarla sohbet edip 5 Haziran Dünya Çevre Günü anısına bez torba hediye etti.

"Herkesin hassasiyet göstermesini arzu ediyoruz”

Dünya Çevre Gününde önemli bir etkinliğe imza attıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Dünya Çevre Günü nedeniyle Selçuklu Kent Konseyimizle birlikte Nene Hatun Parkımızda çevre etkinliğimizi düzenledik. Bugün hem kent konseyi üyelerimizle hem meclis üyelerimizle hem de vatandaşlarımızla birlikte Nene Hatun parkında çevre farkındalığını artırmak için insanlarımızı bilinçlendirmek için böyle bir organizasyon düzenledik. Bu organizasyon çerçevesinde hem burada bulunan atıkları topluyoruz hem de vatandaşlarımıza bez torba dağıtıyoruz. Çevre ile ilgili hassasiyetlerin sürekli gelişmesi gerekiyor. Özellikle bugün yaşadığımız pandemi sürecinde çevrenin ne kadar önemli olduğu biraz daha farkındalık meydana getirdi. Bugün Marmara Denizi'nde yaşadığımız süreçleri korkuyla endişeyle izliyoruz. Bugün Marmara Denizi'nde balıklar ölüyor, deniz altındaki canlılar varlıklarını yitiriyorlar, denizin üzerinde ve içerisinde meydana gelen olumsuzluklar nedeniyle ekolojik denge bozulmuş vaziyette. Biz hem ülkemizde hem de dünyamızda herkesin hassasiyet içerisinde olmasını arzu ediyoruz. Bu noktada hepimize iş düşüyor. Biz yerel yönetimler olarak çevre ile ilgili pek çok çalışmalara imza atıyoruz ve çevremizin sağlıklı olması, temiz olmasıyla ilgili pek çok çalışmalar yapıyoruz ama vatandaşlarımızdan da bu konuda çok büyük hassasiyet bekliyoruz. Çevre temizliğinin birinci kuralı kirletmemektir. Bu nedenle hiçbir şekilde kimsenin doğal çevreye bir atığı bırakmaması gerekiyor. Çevremizi ne kadar korursak aslında o kadar temiz bir çevreye sahip oluruz. Bu anlamda ben bütün hemşehrilerimizden hassasiyet bekliyorum” dedi.

“Çevre ve Sıfır Atık Meclisimizi kuruyoruz”

Sıfır Atık çalışmalarına belediye olarak önem verdiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, “Sıfır atık kapsamında yürüttüğümüz çok fazla çalışmalar var. Sitelerimizde, parklarımızda, caddelerimizde, okullarımızda pek çok atık kutularını, ambalaj kutularını yerleştirdik. Bunlarla birlikte biz bütün atıkların geri dönüşmesini arzu ediyoruz. Biz hiçbir atığı çöp olarak atılmamasını arzu ediyoruz. Bu yönde çalışmalarımız devam ediyor. Bugün buradan müjdesini de sizlere vermiş olalım; toplumsal bilincin oluşturulması anlamında Kent Konseyimizin altında Çevre ve Sıfır Atık Meclisinin kuruluş çalışmalarını başlattık. İnşallah Selçuklumuzda büyük bir farkındalığı, büyük bir çevre bilincini Kent Konseyimizle birlikte Çevre ve Sıfır Atık Meclisimizle birlikte oluşturacağız ve bu kapsamda gençlerimizle, çocuklarımızla, kadınlarımızla, bütün vatandaşlarımızla birlikte çevre bilincini en üst seviyeye çıkartarak, çevremizin korunması adına elimizden ne geliyorsa hep birlikte yapacağız. Bu konuda pek çok kişinin çalışmaları var. Alper Hocamız bu konuda örnek bir çalışmayı yürütüyor. Çevre duyarlılığı ile birlikte çevrenin temizliği, çevrenin düzeni noktasında şahsi gayretler gösteriyor. Ona da bütün vatandaşlarımızın huzurunda teşekkür ediyorum. İyi birey iyi toplum çerçevesinde Dünya Çevre Gününde kendisinde ödül takdim etmek istiyorum. Etkinliğimize katılan bütün hemşehrilerimize de buradan teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Herkes ülkemiz için bir şey yapabilir”

Yürüyüşe çıktığı her gün gönüllü olarak çevredeki zararlı atıkları toplayarak çevreye destek veren ve Selçuklu Belediyesi tarafından İyi Birey İyi Toplum ödülünün takdim edildiği Alper Ateş de, "Bu organizasyonu düzenleyen başta Selçuklu Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hobi haline getirdiğim yürüyüş etkinliğinde çevredeki atıkları da toplamaya başladım. Bunu yaklaşık bir buçuk yıldır yapıyorum. Her aşamada Selçuklu Belediyesi nerde kendi imkanlarımla götüremeyeceğim atık toplayıp bıraktıysam destek verdi. Hayvanlarım için taleplerim oldu onlara geri dönüş sağlandı hep yanımda oldular sağ olsunlar. Herkes yerden bir tane çöp kaldırsa çok olmasına da gerek yok bu sayede yurt dışından aldığımız petrol de düşer ülke olarak harcadığımız döviz de azalır. O nedenle herkes şehri için ülkesi için bir şey yapabilir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonrasında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “İyi Birey İyi Toplum Projesi” çerçevesinde çevre gönüllüsü Alper Ateş'e ödül takdim etti. Etkinlik alanındaki tüm vatandaşlara geri dönüşüm poşeti, bez torba ve sıfır atık broşürü dağıtımı yapıldı.