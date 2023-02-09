Selçuklu Belediyesinden “deprem dolandırıcılığı” uyarısı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen deprem sonrası Selçuklu Belediyesi adına depremzedeler için yardım malzemesi ve nakdi yardım topladıklarını ifade ederek vatandaşlardan yardım talebinde bulunan kötü niyetli kişilere itibar edilmemesi konusunda kamuoyunu uyardı.

Selçuklu Belediyesi, deprem dolandırıcılığı konusunda vatandaşları uyardı. Belediyeden yapılan yazılı açıklamada; “Ülke olarak merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ile yüzyılın en büyük felaketini yaşadık. Depremin ardından devlet ve millet dayanışması içinde bölgedeki depremzedelerin acıları sarmak için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak da depremin ilk saatlerinden itibaren iş makinelerimiz ve personelimizi deprem bölgesine gönderdik. Ayrıca AKOM koordinasyonu istikametinde düzenlediğimiz yardım organizasyonları ile de bölgeye yardım malzemesi tırlarımızın sevkiyatını gerçekleştirdik. Ancak yapılan tüm bu güzel çalışmaları suiistimal eden bazı kötü niyetli kişilerin belediyemiz adını kullanarak deprem bölgesine gönderilmek üzere vatandaşlardan konteynır, yardım malzemesi ve nakdi yardım talebinde bulunarak dolandırıcılık yaptıkları yönünde bilgiler gelmektedir. Belediyemiz kurumsal kimliği dışında hiçbir ferdi yardım kampanyasının içinde yer almamaktadır. Vatandaşlarımız bu konudaki taleplere itibar etmemeli, kötü niyetli bu kişi veya kişileri emniyet görevlilerimize bildirmeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini diliyoruz. Deprem bölgelerine yardım yapacak hemşehrilerimizin yardımlarını nakdi olarak AFAD banka hesaplarına https://www.afad.gov.tr/depremkampanyasi2 yapmaları konusunda çağrıda bulunuyoruz. Belediyemizin ve yöneticilerimizin adını kullanarak yardım talep edenlerle ilgili yasal sürecin başladığını, yardımsever hemşehrilerimizin iyi niyetlerini suiistimal edenlerin kanunlar karşısında hesap vereceğini kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.