Selçuklu Belediyesinden dolandırıcılık uyarısı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, son günlerde işadamları aranarak belediye başkanı, başkan yardımcıları ve idarecilerin isimlerinin kullanılarak yardım kuruluşlarına bağış toplandığı yönündeki dolandırıcılık girişimleri konusunda vatandaşları uyardı.

Selçuklu Belediyesinden yapılan açıklamada, “Son günlerde belediyemize yapılan şikayetlerle; Konya'da işadamlarının arandığı Selçuklu Belediye Başkanı, başkan yardımcıları ve idarecilerimizin isimleri kullanılarak Suriye başta olmak üzere kimsesiz çocuklar ve farklı yardım kuruluşlarına bağış toplandığı ile ilgili bilgiler gelmektedir. Kötü niyetli ve dolandırıcılık hissi ile banka hesap numaraları ve IBAN numaraları verilmekte bu hesaplara nakdi yardım talep edilmektedir. Belediye yöneticilerimizin selamları ile aranan işadamı ve hemşehrilerimizden elde edilen bilgiler doğrultusunda bu konu ile ilgili yasal işlemler başlatılmıştır. Selçuklu Belediyemiz, kanunların elverdiği sınırlar içinde Kurumsal Kimliği dışında hiçbir ferdi yardım kampanyasının içinde yer almamaktadır. Hemşehrilerimizin bu konuda duyarlı olmalarını ve kötü niyetli bu kişi veya kişileri emniyet görevlilerimize bildirmeleri hususunda gerekli hassasiyeti göstermelerini diliyoruz. Belediye yöneticilerimizin adını kullanarak yardım talep edenlerle ilgili yasal sürecin başladığını, yardımsever hemşehrilerimizin iyi niyetlerini suistimal edenlerin kanunlar karşısında hesap vereceğini kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.