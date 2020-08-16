Selçuklu Belediyesinden eğitime özel destek

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinden başka bir bölgeye taşınan liseden geriye kalan bina özel öğrencilerin eğitim alabileceği bir okul haline getiriliyor.

Selçuklu sınırları içerisinde yer alan ve başka bir bölgeye taşınan İMKB Teknik Lisesi, Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan tadilatla özel öğrencilerin eğitim alabileceği bir okul haline getiriliyor. Okulda özel öğrenciler için örnek ev yapılırken, yaklaşık otuz kişilik olan sınıf kapasiteleri özel öğrencilerin eğitim alacağı şekilde 4 - 10 kişilik sınıflara dönüştürüldü. Sürdürülen çalışma kapsamında okulda yer alan tuvalet ve lavabolar da bu öğrenciler için uygun hale getirilirken, spor salonu tekrar düzenlendi. Ayrıca öğrencilerin gün içerisinde vakit geçirecekleri uygulama bahçesi de yapılırken okulun üçüncü katında yer alan dört sınıf birleştirilerek yemekhaneye dönüştürüldü. Selçuklu Belediyesi okulda halen devam eden çalışmaları yeni eğitim öğretim döneminden önce tamamlayarak eğitimin hizmetine sunacak.

“Okulumuz kısa sürede hazır hale gelecektir”

Eğitime her alanda destek vermeye devam ettiklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Okullarımızın ihtiyaçları noktasında belediye olarak elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanmaya çalışıyoruz. Bu okulumuzda teknik bir lisenin buradan ayrılması ile özel öğrencilerimizin eğitim alacağı bir okul olarak tahsis edildi. Burada öğrencilerimizin eğitim alabilmeleri için gereken çalışmaları belediye olarak biz üstlendik. İnşallah kısa sürede bu okul hazır hale getirilecek ve öğrencilerimiz burada eğitim alacaklar” ifadelerini kullandı.