Selçuklu Belediyesinden emlak vergisi hatırlatması

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi'nin ikinci taksitleri için ödeme süresinin 30 Kasım Cuma günü sona ereceğini hatırlattı.

Selçuklu Belediyesince yapılan açıklamada, Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere 2 taksitte ödendiği hatırlatıldı. Açıklamada şu görüşlere yer verildi; “Vatandaşlarımız 30 Kasım Cuma günü mesai bitimine kadar emlak vergisinin ikinci taksitini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile Selçuklu Belediyesi hizmet binası, KOSKİ hizmet binası içerisinde yer alan veznelere, nakit veya kredi kartı ile ödeyebilecekler. Ayrıca kredi kartı ile yapılan işlemlerde isterlerse anlaşmalı bankalara hiçbir vade farkı oluşmadan taksitle ödeme imkânından faydalanabilirler. Yine Türkiye'nin her yerindeki postanelerden 474142 numaralı posta çeki hesabına mükellef sicil numarası ve TC kimlik numarası eklenerek ödeme yapılabileceği gibi, isteyen mükelleflerimiz e-belediyecilik uygulaması kapsamında internet üzerinden www.selcuklu.bel.tr web adresinden de kredi kartı veya banka kartı ile vergilerini ödeyebilirler” denildi.