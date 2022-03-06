Selçuklu Belediyesi'nden Kadınlar Günü'ne özel konser ve söyleşi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, İlber Ortaylı ile Pelin Çift'in “Dünya Tarihinde Türk Kadını” söyleşisi ve Azerin konseri ile 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne özel etkinlikler düzenliyor.

Şehrin sanat ve kültür hayatına yatırımları ve düzenlediği etkinliklerle katkı sağlayan Selçuklu Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kadınları unutmadı. Selçuklu Kongre Merkezi'nde ücretsiz katılımla 14:30'da gerçekleşecek olan İlber Ortaylı ve Pelin Çift'in “Dünya Tarihinde Türk Kadını” isimli söyleşisi ile saat 20.00'de gerçekleşecek sanatçı Azerin'in konseri ile davetliler güne güzel anılar bırakacak. Etkinlikler halka açık olarak yapılacak.

“Kadınların mutluluğu hepimizin mutluluğudur”

Belediye olarak her çalışmalarında kadınların konforunu ve mutluluğunu hep öncelediklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Pekyatırmacı, “İnancımız ve kültürümüz kadını her zaman el üstünde tutmayı emrediyor. Biz de hem günlük hayatımızda hem de belediye faaliyetlerimizde bu ilkeyi göz önünde bulunduruyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak kadınların sosyal hayatın içinde aktif bir şekilde yer almasını sağlayacak birçok proje yürütüyoruz. Selçuklu'nun farklı bölgelerine kazandırdığımız Aile Yaşam Merkezleri ile kadınlarımız sosyal ve kültürel faaliyetlerini icra edebildikleri gibi hoşça vakit geçirmelerini sağlayarak kişisel gelişimlerine de katkıda bulunuyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı da Selçuklu Kent Konseyi çatısı altında kurduğumuz Kadın Meclisi'mizle taçlandırarak yürütüyoruz. Ailenin temel taşı olan kadınlarımızın sosyal hayatını zenginleştirerek onları mutlu etmeyi hedefliyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerimize tüm hanım efendileri ve hemşehrilerimizi davet ediyor sağlıklı günler diliyorum” dedi.

Ayrıca yine Selçuklu Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşecek olan ünlü piyanist virtiözü Tuluyhan Uğurlu konseri de “Horosan'dan Anadolu'ya sevgi yansımaları” temasıyla 7 Mart tarihinde Selçuklu Kongre Merkezi'nde sanatseverlere unutulmaz anlar yaşatacak.