Selçuklu Belediyesinden kütüphaneler haftasına özel bülten

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Kütüphaneler Haftası dolayısıyla haftaya özel bir bülten hazırladı. Selçukluları konu alan bültende öğrencilerin hazırladığı yazı, şiir ve resimler yer alıyor.

Selçuklu Belediyesi Kütüphaneler Haftasını farklı etkinliklerle kutluyor. Kütüphaneler Haftası nedeniyle yapılan kitap okuma yarışmasının yanı sıra Kütüphaneler Haftasına özel bülten hazırlandı. Her yıl çevre, tarih, kültür gibi farklı konularla hazırlanan bültenin bu yıl ki konusu Selçuklular oldu. Selçukluların tarihimizdeki önemi ve başkenti Konya'nın Selçuklu tarihindeki önemi öğrenciler tarafından yazı, şiir ve resimlerle ele alındı. Bültende ayrıca Selçuklu Belediyesinin kütüphanecilik faaliyetleri de yer alıyor. Öğrenciler ve vatandaşlar bültenlere Selçuklu Belediyesi Kütüphanesinden alabiliyorlar. 88 okul ve 10 halk kütüphanesi olmak üzere toplamda 98 kütüphane ile hizmet veren Selçuklu Belediyesi Kütüphaneleri 604 bin 447 kitapla da öğrencilerin eğitim ve kültürel hayatına katkıda bulunuyor.

“Kütüphaneler haftasına yeni nesil şehir kütüphanemizle giriyoruz”

Kitapların hayat boyu öğrenme anlamında insanların en iyi arkadaşı olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Kitaba ve bilgiye ulaşmanızda sizlere bir kolaylık sağlamaya devam ediyoruz. Bu amaçla Selçuklu Belediyesi bünyesindeki kütüphanelerimizde her yaştan hemşehrilerimize hitap eden kitaplar bulunuyor. 98 kütüphanemizde bulunan 600 bini aşkın kitabımızla ve kütüphane bünyesinde gerçekleştirilen sosyal-kültürel etkinliklerle Konya'nın kültürel dokusuna katkıda bulunmayı görev biliyoruz. Her yıl kütüphanelerimize yeni yayınlar kazandırarak kütüphanelerimizi güncel tutuyoruz. Sürdürülebilir kütüphaneciliği önemsiyor ve bunun için gerekli kaynağı sağlıyoruz. Bosna Hersek Mahallesi'nde açılacak dört katlı yeni nesil şehir kütüphanemizle Konya kütüphaneciliğinde çıtayı biraz daha yükseltiyoruz. Kitap okuma, temin etme ve uygun bir ortamda ders çalışabilmenin yanı sıra, Çocuk Kütüphanesi'nden sergi salonuna, konferans salonundan seminer odalarına, kafeteryadan bilardo ve video oyun konsolu oynayabileceğiniz dinlenme mekanlarına çeşitli birimlerin olduğu Şehir Kütüphanemiz 7/24 esasına göre çalışacak. Yeni nesil Şehir Kütüphanesi her yaş grubuna hizmet edeceği gibi yükseköğretim öğrencilerinin ve araştırmacılarında ilgisini çekecektir” şeklinde konuştu.