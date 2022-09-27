Selçuklu Belediyesinden Moritanya'ya yardım eli uzandı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliği ile Moritanya'nın Arafat Belediyesi'ne eğitim, sağlık ve spor alanlarında yardım gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediyesi, kardeş şehirlerinden biri olan Moritanya'nın Arafat Belediyesine TİKA işbirliği ile yardım eli uzattı. Dünya üzerindeki mazlumlara yardım eli uzatan Selçuklu Belediyesi, Arafat Belediyesine eğitim, sağlık ve spor alanında yardım yaptı. Arafat'ta düzenlenen yardım programı ile Selçuklu Belediyesi tarafından 30 bin Avro tutarındaki yardımlar TİKA'nın da koordinesinde ihtiyaç sahibi kişilere ulaştırıldı. Yardımların içeriğinde bin adet okul çantası, bin adet kırtasiye seti, 20 adet tansiyon ölçme aleti, 10 adet tıbbi atık çöp kovası, 9 adet mini buzdolabı, 20 adet tıbbi önlük, 20 adet dijital ateş ölçer termometre, 100 adet futbol topu, 30 adet aküsüz katlanır engelli arabası, 50 adet metal koltuk değneği yer alıyor. Programa Moritanya Büyükelçisi Akif Menevşe, Arafat Belediye Başkanı Hasan Ould Muhammed ve ihtiyaç sahibi aileler katıldı.

“Yapılan bu yardımlar ihtiyaca cevap verecek”

Türk İş Birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve kardeş Selçuklu Belediyesi'ne sağladıkları katkıdan dolayı teşekkür eden Arafat Belediye Başkanı Hasan Ould Muhammed; “Yapılan bu yardımlardan kısıtlı gelire sahip birçok öğrenci, bazı sağlık merkezleri, spor kulüpleri ve çok sayıda engelli yararlanacak. Arafat Belediyesi'nde görev yapan yetkilileri yardımdan yararlanacakları şeffaf ve adil bir şekilde seçmeleri için görevlendirdik. Yapılan bu anlamlı destek halklarımız ve belediyelerimiz arasındaki ilişkilerin artmasına da önemli katkı sağlayacaktır” dedi.

“Yapılan yardımlardan gurur duyduk”

Yapılan yardımlar dolayısıyla Selçuklu Belediyesi ve TİKA'ya teşekkür eden Moritanya Büyükelçisi Akif Menevşe de yaptığı konuşmada, “Gerçekten gurur duyduk. Bu güzel çalışmadan dolayı Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı'yı, belediye çalışanlarını ve Selçuklu sakinlerini yürekten tebrik ediyorum. Bu faaliyetler büyük bir sevince vesile oldu. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“Kardeş şehrimiz Arafat'ın her zaman yanındayız”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da yardım faaliyetleri dolayısıyla yaptığı açıklamada, “Kardeş belediyemiz Moritanya ile ilişkilerimizin geliştirilebilmesi için üzerimize düşen ne görev varsa onu yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bu bağlamda TİKA'mızın koordinasyonunda Moritanya Büyükelçimizin de katkıları ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sağlık, eğitim ve spor alanında ihtiyaç duyulan yardım malzemelerini ulaştırdık. Selçuklu Belediyesinin desteği her zaman kardeş şehrimiz Arafat'ın yanında olmaya devam edecek” dedi.

Selçuklu Belediyesi ile Moritanya'nın Arafat Belediyesi arasındaki kardeş belediye ilişkileri 2014 yılında imzalanan kardeş şehir protokolü ile sürdürülüyor. Protokol çerçevesinde iki şehir arasındaki sosyal, ekonomik ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştiriliyor.