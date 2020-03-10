Selçuklu Belediyesinden ödüllü kitap okuma yarışması

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 56. Kütüphaneler Haftası nedeniyle kitap okuma yarışması düzenliyor. 1 Nisan'da online olarak yapılacak olan yarışma 2 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek.

Selçuklu Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Konya Okuyor yarışması için başvurular başladı. 56. Kütüphaneler haftası nedeniyle düzenlenen yarışmaya katılacaklar 30 Mart Tarihine kadar www.konyaokuyor.com sitesinden başvuru yaparak yarışmaya dahil olabilecekler. Yarışma ile çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kitap okuma alışkanlığı ve bilinci kazandırılması planlanıyor. Yarışmacılar için yaş kategorilerine göre iki kitap belirlendi. 2005 ve daha öncesi doğumlu olanlar için Tolstoy'un İnsanlar Neyle Yaşar?, 2006 ve 2012 arası doğumlular içinse Antoine De Saint Exupery'nin Küçük Prens kitapları belirlendi. Yarışmacılar ayrıca kitaba sanal ortamda www.konyaokuyor.com sitesi üzerinden ulaşabilecekler. Her iki kategoride de yarışmacılara otuz soru sorulacak ve sorulara doğru cevap veren yarışmacılar ödül almaya hak kazanacak. Yarışma online olarak yapılacak. Yarışmada ödül olarak her iki kategoride de birinci olan yarışmacılara elektrikli kaykay, ikincilere teleskop ve üç ila onuncu sıralarda yer alan yarışmacılara ise akıllı saat verilecek.

Selçuklu'da çocuklar, gençler ve yetişkinlerin kütüphaneler sayesinde kitaba daha kolay ulaştığına dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Medeniyetin gelişmesindeki en temel unsurlardan biri, hiç kuşkusuz bilgi ve bilginin paylaşılmasıdır. Bilgiyi yaymak, hemşehrilerimizin sosyal ve kültürel hayatlarına katkı sağlamak amacıyla eğitimin her dalına destek veriyoruz. Nitelikli okumanın ve okutmanın önemini biliyor, her zeminde bunu dile getiriyoruz.Okumak sonsuz ve kültürel zenginlikler ile dolu bir dünyada uzun bir yolculuğa çıkmak gibidir. Biz de bu uzun yola sizlerle birlikte çıkmak ve bu yolda bizi yalnız bırakmayan hemşehrilerimizi ödüllendirmek istedik. Okuma yarışmasında sizlere vereceğimiz küçük ödüllerden öte, okumanın verdiği hazzın ve katacağı vizyonun en büyük ödül olduğunun farkındayız.Selçuklu Belediyesi olarak; yaşadığımız coğrafyanın değerlerini geleceğe taşıyacak olan siz değerli hemşehrilerimizi bu okuma seferberliğine davet ediyoruz” şeklinde konuştu.