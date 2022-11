Selçuklu Belediyesinden öğretmenlere vefa

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Öğretmenler Günü sebebiyle 3 ALP Türk Halk Müziği grubunun sahnelediği “Gönülden Gönüle Anadolu Türküleri” isimli konsere ev sahipliği yaptı.

Kültür ve sanatın kalbinin attığı Selçuklu Kongre Merkezi, Selçuklu Belediyesinin ev sahipliği yaptığı “Gönülden Gönüle Anadolu Türküleri” konseriyle öğretmenleri yine unutmadı. Selçuklu Kongre Merkezinde düzenlenen etkinliğe Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, Selçuklu İlçe Emniyet Müdürü Ersan Aydın, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Selçuklu Muhtarlar Dernek Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri, öğretmenler ve aileleri katıldı.

"Öğretmenlerimiz bizim baş tacımız"

Öğretmenlere her zaman en büyük değeri verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehit öğretmenlerimizi ve bütün ahirete irtihal eden öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum ve bugün sınırlarımızın ötesinde mücadele eden Mehmetçiğimiz var, onlara da Rabbim güç kuvvet versin. Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Öğretmenler gününde, öğretmenlerimizle birlikte olmadan olmazdı o yüzden böyle bir programı hazırladık. Kaymakamımız bizi yalnız bırakmadı, teşekkür ediyoruz. Öğretmenlerimiz bizim baş tacımız. Her zaman onlara en büyük değeri, en büyük kıymeti vermek için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizler geleceğin mimarı olan gençlerimizi yetiştiriyorsunuz. Emeklerinize sağlık, yüreklerinize sağlık diyorum. Buraya gelen ve buraya katılan bütün öğretmenlerimizin ve ailelerine de herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"Öğretmenlerimiz, öğrencilerimizi geleceğe hazırlayan mimarlardır"

Öğretmenler gününde anlamlı bir programda olduklarını ifade eden Selçuklu İlçe Kaymakamı Eflatun Can Tortop, "Güzel bir akşamda konuğumuzla beraber olduk. Çok güzel bir dinletiyi bizlere sundular, ben kendilerine teşekkür ediyorum. Eğitim camiamızın sorunları ile yakından ilgilenen ve bizlere her türlü desteği sağlayan belediye başkanımıza ve Selçuklu Belediyemize de şükranlarımızı sunmak isterim. Öğretmenlerimiz Aziz milletimizin engin hazinesi sevgili çocuklarımızı geleceğe hazırlayan yüksek mimarlarsınız. Bugün okul sıralarında karakterlerini bina ettiğiniz sevgili gençlerimiz inşallah ilerleyen yıllarda bizlerin yerine geçecek ve bugün bizim yapmaya çalıştığımız görevleri bizden çok daha iyi bir şekilde yerine getirip ülkemizi ileriye taşıyacaklar. Ben, sizlerin bu değerli çalışmalarınızdan dolayı sizlere her zaman şükranlarımızı sunuyoruz tabi. İnşallah Aziz milletimizin önünde her türlü sıkıntılarda ortadan kalkar ve geleceğe gayet güçlü bir şekilde bakarız" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı konser sonrasında 3 Alp Türk Halk Müziği grubuna çift başlı kartal figürü hediye etti. Sonrasında da tüm öğretmenleri temsilen okul dışı öğrenim ortamları Beyhekim Gelişim ve Teknoloji Akademisi El Sanatları Öğretmeni Neriman Demirel isimli öğretmene çiçek takdiminde bulundu.