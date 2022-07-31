Selçuklu Belediyesinden sıfır atıkta örnek bir proje daha

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi sıfır atıkla ilgili çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek “Atık Kumbaram” projesini hayata geçirdi. Projede yer alan kumbaralara kağıt-karton, plastik, cam veya metal gibi geri dönüşebilen atıkları getirerek bakiyesini artıran vatandaşlar ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Türkiye'nin sıfır atık belgesine sahip öncü kurumlarından olan Selçuklu Belediyesi sürdürdüğü örnek sıfır atık çalışmalarına “Atık Kumbaram” projesini hayata geçirerek bir yenisini daha ekledi. Selçuklu Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve sıfır atıkla ilgili yeni bir parantez açan projede amaç sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak ve Selçuklu'da yaşayan vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlamak.

“Atık Kumbaram Projesi”ne nasıl katılım sağlanır

18 yaşını dolduran her bireyin kolaylıkla yararlanabileceği “Atık Kumbaram” projesi kumbara noktalarına kağıt-karton, plastik, cam veya metal gibi geri dönüşebilen atıkların ayrı şeklide getirilip görevliye teslim edilmesiyle başlıyor. Burada doldurulan form sonrasında belediye görevlisi tarafından kayıt işlemi gerçekleştirilip manyetik özellikli “Atık Kumbaram Kartı” kullanıcıya teslim ediliyor.

Atıklar türüne göre görevli tarafından tartılarak ve atık ücretleri dijital ekran üzerinden Atık Kumbaram kartınıza yükleniyor ve yüklenen TL bilgisi ayrıca SMS ile iletiliyor. Atık Kumbaram kartında biriken TL'ler anlaşmalı marketlerde ve üye işlerinde harcanabiliyor. Projede yer alan anlaşmalı market ve üye iş yerleri kart üzerinde bulunan QR kodu okutularak veya mobil uygulama üzerinden öğrenilebiliyor.

Atık ücretlendirmeleri ise şu şekilde olacak :

Kağıt-karton: 1,00 TL/Kg, plastik: 1,50 TL/Kg, metal: 1,50 TL/Kg, cam: 0,20 TL/Kg, karışık ambalaj: 0,40 TL/Kg. Şimdilik iki noktada hizmet veren “Atık Kumbaram” projesinin bulunduğu kumbara noktaları ise Bosna Hersek Mahallesi Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi yanında, diğeri ise Bedir Mahallesi Kent Plaza AVM civarında muhtarlık ofisi yanında yer alıyor. İlerleyen süreçte kumbara noktalarının sayısı geniş lokasyonlarda olacak şekilde arttırılacak.

“Atıklar geri dönüşümle değerleniyor”

Sıfır atıkla alakalı örnek çalışma ve proje faaliyetlerine devam edeceklerine vurgu yapan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi'nin bu konuda üstlendiği misyon ve bu zamana kadar yürüttüğü çalışmalar Türkiye genelinde de örnek teşkil edecek çalışmaları oluşturdu. Sayın Emine Erdoğan Hanım Efendinin önderliğinde başlatılan Sıfır Atık seferberliği çerçevesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla birlikte örnek çalışmalar yürütüyoruz. Katı atıkların toplanmasında geri dönüşümle ilgili çalışmalar da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Bütün mahallelerimizde, konutlarımızda, iş yerlerimizde geri dönüşümü kağıt, metal, plastik ve diğer dönüştürülebilen ürünleri ayrı topluyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak Türkiye'de bina ile yerleşke temel seviyesinde ve Mahalli İdareler temel seviyesinde ilk Sıfır Atık belgesini alan belediyeyiz. Sıfır Atık projesine Selçuklu Belediyesi olarak desteklerimiz en üst seviyede sürüyor. Sıfır atık çalışmaları ile bu faaliyetleri farklı bir boyuta taşıdık. Bu çerçevede “ Atıklar geri dönüşümle değerleniyor” sloganıyla faaliyetine başladığımız “ Atık Kumbaram” projemizle hemşehrilerimiz ayrı ayrı toplayıp getirdiği kağıt-karton, plastik, cam veya metal gibi geri dönüşebilen atıkları atık kumbara noktalarından anlaşmalı iş yeri ve marketlerde nakite çevirerek aile ekonomilerine katkı sağlayacak ve bu sayede kazanan çevre bilinci ve çevremiz olacak. Ben bu projemizin de örneklik teşkil edeceğine inanıyorum ve tüm hemşehrilerimizi çevre gönüllüsü olmaya da davet ediyorum ve bu iş birliğimiz ve bilinçle gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakma hedefine ulaşacağız inşallah” şeklinde konuştu.