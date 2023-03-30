Selçuklu Belediyesinden “Uluslararası Sıfır Atık” Gününe özel etkinlik

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla “Atık Kumbaram” noktalarına en fazla atık getiren vatandaşları projeye desteklerinden dolayı plaket ile ödüllendirdi.

Selçuklu Belediyesinin sıfır atık seferberliği çerçevede “Atık Kumbaram” noktalarına getirilen 159 bin kg geri dönüştürülebilir atık doğaya kazandırılırken vatandaşların ekonomisine 140 bin TL katkı sağlandı. 15 Aralık 2022'de, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, Türkiye tarafından sunulan “Sıfır Atık” önerisini kabul etmesinin ardından 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak ilan edildi ve her yıl tüm dünyada çeşitli etkinlikle kutlanıyor. Türkiye'nin sıfır atık belgesine sahip öncü kurumlarından olan Selçuklu Belediyesi de bu anlamlı gün dolayısıyla “Atık Kumbaram” noktalarına en fazla atık getiren vatandaşları plaket ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildi. Selçuklu Belediyesi hizmet binasında gerçekleşen program çerçevede Türk Anadolu Vakfı İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri tarafından “Geri Dönüşüme Sanatsal Bakış” konulu sergi de açıldı. Sergi ile öğrenciler atık ürünlerden yaptıkları sanatla çalışmalarla sıfır atık bilincinin gelişmesine dikkat çekti. Sıfır Atık Günü etkinliğine Selçuklu Belediye Başkanı AhmetS Pekyatırmacı'nın yanı sıra belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Sıfır Atık sergisini gezen Başkan Pekyatırmacı, sergiye emek veren öğrencileri atık bilinci ve çevre duyarlılıkları nedeniyle tebrik etti. Programın sonunda “Atık Kumbaram” noktalarına en fazla atık getiren vatandaşlara teşekkür plaketi verildi.

"Selçuklu'da 'Atık Kumbaram' Projesi başarıyla uygulanıyor"

Sürdürülebilir kalkınma gayesi çerçevesinde atıkları kontrol altına almak, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak ve Selçuklu'da yaşayan vatandaşların ev ekonomisine katkı sağlamak amacı ile ilçede "Atık Kumbaram Projesi"ni hayata geçiren Selçuklu Belediyesi Emine Erdoğan'ın önderliğinde başlatılan Sıfır Atık seferberliğine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte tam destek veriyor. Bosna Hersek ve Aydınlıkevler noktalarında başlatılan uygulamaya vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine Kültürpark ve Şefik Can Caddesi olmak üzere 2 yeni nokta daha eklendi. Projede türlerine göre geri dönüştürülebilir atıklarını (kağıt/karton, plastik, metal, cam) Atık Kumbaram noktalarına getiren vatandaşların atıkları tartılarak ücretlendiriliyor ve bu ücretler dijital ekran üzerinden manyetik kartlara yükleniyor. Vatandaşlar Atık Kumbaram kartları ile yerel marketler, restoran, kafe vb. üye işyerlerinden alışveriş yapabiliyor. Proje ile şu ana kadar bin 970 vatandaş atık kumbaram noktalarına üye kaydı yaptırıp toplam 29 bin 500 işlem gerçekleştirildi. 159 bin kg geri dönüştürülebilir atık toplanırken 140 milyon TL vatandaşların atık kumbaram kartlarına yüklendi. Atık Kumbaram Projesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 23 Aralık 2022 tarihinde “İklim ve Gençlik” temasıyla düzenlenen 3. Sıfır Atık Zirvesi'nde Yerel Yönetimler En İyi Uygulama ödülüne layık görüldü.