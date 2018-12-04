Selçuklu Belediyesinden üniversite öğrencilerine yurt müjdesi

Türkiye'nin en büyük öğrenci kapasitesine sahip Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde üniversite öğrencilerine barınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Selçuklu Belediyesi tarafından otel konforunda yurt inşa ediliyor.

Selçuklu Belediyesi, büyük bir öğrenci potansiyeline sahip Selçuklu ilçesinde üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere tam kapasiteli iki bloktan oluşacak örnek bir yurt binası inşa ediyor. Selçuk Üniversitesi karşısına yapılacak olan yurt inşaatında yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuz yerleşkesi olarak geçen bölgede 7'şer katlı iki bloktan oluşacak öğrenci yurdunun 250 oda ve 1000 yatak kapasiteli olacağını belirtti. Daire müdürleri ile birlikte yurt inşaatında incelemelerde bulunan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, yapımında sona gelinen yurt inşaatının çok yakın bir zamanda hizmete sunulacağını kaydetti.

Selçuklunun her geçen gün artan nüfusuyla hızla gelişen bir şehir olduğunu ve üniversite öğrencilerinden dolayı genç nüfusun fazla olduğuna dikkat çeken Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 15 Temmuz yerleşkesinde yapılmakta olan yurt inşaatında sona yaklaşıldığını belirtti. Selçuklunun 650 bin nüfusu ile Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olduğunu ve Selçuk Üniversitesi'nden dolayı da öğrencilerin daha çok Bosna Hersek ve Yazır mahallelerinde ikamet ettiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Selçuklu ilçemizde üniversite öğrencilerimiz misafir etmekten dolayı çok mutluyuz. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen öğrencilerimiz, ailelerinin bizlere emanetidir. Belediye olarak öğrencilerimizin daha rahat imkanlarla eğitimlerini tamamlamaları için fiziki ve sosyal donatıların yer aldığı mekanların sağlanması yönünde çalışmalarımız bulunmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin sosyal hayatta başarılı olabilmeleri amacıyla Talha Bayrakçı Gençlik Merkezi başta olmak üzere çeşitli programlarda bir araya geliyoruz. Onların hazırlamış oldukları projelerin kamusal alanda uygulanması amacıyla en iyi şekilde destek vermeye çalışıyoruz. 15 Temmuz yerleşkesinde başlatmış olduğumuz öğrenci yurdumuzun çok yakın bir zamanda tamamlanmasıyla öğrenci kardeşlerimize daha güzel imkanlar sunulmuş olacaktır. Ülkemiz ve şehrimiz hızla gelişiyor. Bizlerde bu doğrultuda eğitimden kültüre, sanattan fiziki çalışmalara kadar desteklerimiz sürmektedir. Hizmet standardımızı daha da yükseliyor” dedi.

Bosna Hersek Mahallesinde 2013 yılından bu yana hizmet veren Talha Bayrakcı Gençlik Merkezinin de gençlik merkezi faaliyetlerini yürütmek üzere yine aynı bölgede yeni yerinde hizmet vereceğinin müjdesini veren Başkan Pekyatırmacı, Türkiye'nin en büyük öğrenci potansiyeline sahip Selçuklu'da daha geniş kapasite ile üniversite öğrencilerine hizmet vereceklerini ifade etti. Talha Bayrakcı Gençlik Merkezine ait yeni binanın inşaat çalışmalarında sona doğru yaklaştıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, gençlerin geleceğe hazırlanmaları adına eğitim ve gençlik faaliyetlerine büyük önem verdiklerini aktardı.

Bosna Hersek Mahallesinde yoğun öğrenci nüfusunun bulunduğu bölgede Talha Bayrakçı Gençlik Merkezinin üniversite gençliğinden yoğun ilgi gördüğüne dikkat çeken Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu Gençlik Meclisinin düzenlediği aktiviteler başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sürdürülen sosyal, kültürel ve eğitim programları ile öğrencilerin kariyer planlarına katkıda bulunduklarını söyledi.