Selçuklu Belediyesinin öykü yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. Yılına ithafen düzenlediği yarışmalardan bir tanesi olan öykü yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu.

Selçuklu Belediyesi tarafından İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıldönümü sebebiyle “İstiklalden İstikbale 10 Kıta Tek Ruh” mottosuyla düzenlenen yarışmalardan bir tanesi olan öykü kategorisinin ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Eylül ayı meclis toplantısı öncesinde düzenlenen ödül töreninde Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, belediye meclis üyeleri ve dereceye giren yarışmacılar hazır bulundu.

“Selçuklu kültürel faaliyetleri ile öne çıkmaya devam edecek”

Selçuklu Belediyesi olarak kültürel etkinliklerin, sanata dair çalışmaların her zaman içerisinde yer alacaklarının altını çizen Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Şehrimizin fiziki imarının yanında kültürel olarak imarında da çalışmalarımızı aynı özenle sürdürüyoruz. Biliyoruz ki şehrin kültürel dinamikleri geleceğimizi inşa etmemizde bize yol gösterici olacaktır. Bu sebeple Selçuklu Belediyesi olarak kültür ve sanata dair çalışmalarımız devam edecek. Yarışmamıza katılarak her katılımcımız zaten bizim gönlümüzde önemli bir yere sahipler. Ayrıca bu yarışmada dereceye girenlere verdiğimiz ödüllerin yanı sıra yarışmaya katılan tüm yarışmacılarımıza da Türk Bayrağı ve Safahat kitabını hediye olarak gönderdik. Bu organizasyonda emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Dereceye giren yarışmacılarımızı da tebrik ediyor başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Öykü Yarışmasında ödül alan yarışmacıların isimleri ve sıralamaları ise şu şekilde oldu; 1. Kategoride “Hastalık” eseri ile Nail Karakaya birinci; “Yangın” eseri ile Ayşe Özlem Demir ikinci ; “Bu Vatanın Askerleri” eseriyle Gamze Kandemir üçüncü; “Adsız Ordu” eseriyle Rahime Hilal Ulusoy dördüncü; Devler ve Evler eseriyle Mevlüde Damla Karakuş beşinci oldu. 2. kategoride ise, “Babamın Mahallesi” eseriyle Hasan Ukdem birinci; “Mahçup Asker” eseriyle Ayhan Gür ikinci; “Selim Bey Ve Oğulları” eseriyle Ali İhsan Uzamış üçüncü; “Kara Muharrem” eseriyle Kürşad Atam dördüncü; “Vatan” eseriyle Fadime Kızılca beşinci oldu. Dereceye giren yarışmacıların ödülleri Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve meclis üyeleri tarafından takdim edildi.