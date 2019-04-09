Selçuklu Belediyesinin sağlık yatırımları ilçeye değer katıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilçeye kazandırdığı sağlık yatırımları ile Selçuklu'ya değer katarken aynı zamanda ilçe sakinlerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Selçuklu Belediyesi sağlıklı ve mutlu bir Selçuklu hedefi doğrultusunda Sağlık Bakanlığı ile imzaladığı işbirliği protokolü çerçevesinde önemli yatırımları ilçeye kazandırmaya devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda Şeyh Şamil Mahallesinde yapımı tamamlanarak hizmet vermeye başlayan 6 Nolu 75. Yıl Aile Sağlığı Merkezi bölge halkının sağlık ihtiyaçlarına önemli çözümler sunuyor. 3 bin 500 metrekare alan üzerinde yer alan merkezde 10 Aile Hekimi tarafından hizmet veriliyor. Merkezde ayrıca KETEM ve Sağlıklı Hayat Merkezi de hizmet veriyor. 2 doktor, 3 diyetisyen, 2 psikolog, 2 sosyal çalışmacı, 1 çocuk gelişimci, 1 fizyoterapist, 2 hemşire, 6 ebe ve 1 hizmetlinin görev aldığı merkezde meme kanseri, rahim ağzı kanseri ve kalın bağırsak kanserine karşı ücretsiz tarama yapılıyor. Aile hekimlerinin yönlendirdiği hastalara diyetisyen, psikolog, çocuk gelişimci, fizyoterapist, sosyal çalışmacılar tarafından psikolojik danışmanlık, evlilik öncesi danışmanlık, fizyoterapi, kanser tarama, gebe bilgilendirme ve kadın sağlığı, sağlıklı beslenme danışmanlığı, laboratuar hizmeti, sosyal hizmetler danışmanlığı ve çocuk-ergen sağlığı alanlarında hizmet veriliyor. Merkezde koruyucu ağız ve diş sağlığı ile sigara bırakma polikliniği alanlarının da hizmet vermesi bekleniyor.

Türkiye'de sağlık alanında son 17 yılda önemli reformların hayata geçirildiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Temelinde insana hizmeti esas alan politikalarla artık sağlık alanında Avrupa ile yarışabilecek seviyeye geldik. Sadece fiziki olarak değil teknolojik donanımıyla da modern sağlık tesislerine sahibiz. Devletimizin ve hükümetimizin yaptığı sağlık yatırımlarının yanında bizler de yerel yönetimler olarak elimizi taşın altına koyup bu seferberliğe her fırsatta katkı sunuyoruz. Selçuklu'da bugüne kadar ilçemizin farklı noktalarına çok sayıda sağlık tesisi kazandırdık. Yine ihtiyaç olan bölgelerde halkımızın en iyi sağlık hizmetine kavuşması için modern tesisler kazandırmaya devam ediyoruz. Yeni dönemde de sağlıklı bir Selçuklu hedefi için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz” dedi.