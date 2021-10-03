Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformundan anlamlı etkinlik

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Selçuklu Kent Konseyi Çevre ve Sıfır Atık Platformu Sille'de doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yaptı.

Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu Kent Konseyi çatısı altında oluşturulan Çevre ve Sıfır Atık Platformu çalışmalarını sürdürüyor. Çevre ve Sıfır Atık Platformu üyeleri, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın da katıldığı etkinlikle Sille'de doğa yürüyüşü ve çevre temizliği yaptı. Sille Mahallesi Aya Eleni Kilisesi'nden başlayan yürüyüş Sille Baraj Parkına kadar sürdü. Yaklaşık üç kilometrelik yürüyüş esnasında Başkan Pekyatırmacı ve çevre gönüllüleri güzergah üzerindeki atıkları topladı. Ayrıca gönüllüler tarafından yürüyüş güzergahı üzerindeki ağaçların uygun kısımlarına ahşap kuş yuvaları yerleştirdi. Yürüyüş sonunda toplanan atıklar ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm merkezine götürüldü. Etkinlikte platform üyelerinin yanı sıra çevre gönüllüleri de yer aldı.

“Herkes bilinçli davranırsa çevre kirliliği diye bir şey olmaz”

Selçuklu Belediyesi olarak atık konusunda çalışmalarını hızlandırdıklarını belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak sıfır atık konusuna büyük bir önem veriyoruz. Çevre kirliliğini bitirmenin tek bir yolu var o da kirletmemek, atmamak, çözümü çevreye karşı daha duyarlı olmak ve gerektiği yerde gerektiği şekilde insanlarımızı uyarmak. Bu konuda hemşehrilerimizi bilgilendirip çalışmalar yapabilirsek, herkesi bilinçlendirirsek etrafta atık diye bir şey olmaz. Bu anlamda Selçuklu Kent Konseyimize bağlı Çevre ve Sıfır Atık Platformu okullarda, sokaklarda ve caddelerde şehrin farklı noktalarında çalışmalar gerçekleştirerek bilgilendirmeler yapıyorlar. İnşallah bu çalışmalar Selçuklu'da örnek olacak ve tüm Türkiye'ye yayılacak diye umut ediyor, katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.