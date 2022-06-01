Selçuklu Çiçek Bahçesi görsel şölene hazırlanıyor

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinin gözde ziyaret mekanlarından biri olan Selçuklu Çiçek Bahçesi 26 tür, 70 çeşitte 348 bin çiçek ile renklerin şölenine hazırlanıyor. Kısa süre içinde ziyaretçi kabulüne başlayacak bahçe yine görsel şölen sunacak.

Selçuklu Belediyesi Konya'nın en büyük parklarından biri olan Kelebekler Vadisi Parkı'nda oluşturduğu ziyaret mekanları ile Konya turizmine önemli katkılar sağlıyor. Avrupa'nın en büyük kelebek uçuş alanına sahip olan Tropikal Kelebek Bahçesi'nin yanı sıra Türkiye'nin en renkli bahçelerinden biri olan Selçuklu Çiçek Bahçesi de her yıl yerli ve yabancı binlerce ziyaretçiye görsel şölen sunuyor.

Selçuklu Çiçek Bahçesi için yürütülen hazırlıklarda sona gelindi. Park Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından sürdürülen çalışmalar ile bahçe yaz dönemine hazır hale getiriliyor. Çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağı bahçe yeni sürprizlerle ziyaretçi kabulüne başlayacak. Özgün düzenlemesiyle dikkat çeken Selçuklu Çiçek Bahçesinde, 26 tür 70 çeşitten oluşan 348 bin çiçek bulunuyor. Fotoğraf sanatçılarının da yoğun ilgi gösterdiği Selçuklu Çiçek Bahçesinde mevsimin çiçekleri olan sardunya, petunya, yıldız, kadife, yaprak güzeli, vapurdumanı, papatya gibi farklı türlerde bitkiler de yer alıyor. Yaklaşık 11 bin metrekare alana sahip çiçek bahçesinde özel peyzaj alanları da ziyaretçiler tarafından dikkat çekiyor. Bahçede yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi bulunuyor.

“Çiçek bahçemize ziyaretçilerimizi bekliyoruz”

Selçuklu Çiçek Bahçesinin bahar mevsimin gelişiyle her yıl yeni sezona farklı bir görsel içerikle girdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bahçede yer alan bitkilerin, gezinti alanlarının ve dekorasyonlarının yenileme çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Çiçek bahçesinde bu yıl 26 türden 348 bin çiçeğin yer alacağını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Tropikal Kelebek Bahçemizle birlikte Selçuklu'nun en fazla ziyaretçi alan mekanlarından bir tanesi olan Çiçek Bahçemizde hazırlıklarda son aşamaya geldik ve kısa süre içinde açmayı istiyoruz. Bu vesile ile tüm hemşehrilerimizi bu yıl da rengarenk şölenin olduğu çiçek bahçemize bekliyoruz” şeklinde konuştu.