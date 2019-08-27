Selçuklu Çiçek Bahçesi şehrin cazibe merkezi oldu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Kelebekler Vadisi Parkı'na kazandırılan Selçuklu Çiçek Bahçesi bu yıl da görselliği ve gezinti alanlarıyla ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Selçuklu Belediyesi Konya'nın en büyük parkı olan Kelebekler Vadisinde oluşturduğu yeni cazibe merkezlerinden biri olan Selçuklu Çiçek Bahçesi, ziyaretçilerine görsel bir şölen sunuyor. Kelebekler Vadisinde, Tropikal Kelebek Bahçesi ve Macera Kulesinde eğlenceli vakit geçiren vatandaşlar rengarenk çiçeklerle donatılan Selçuklu Çiçek Bahçesinde farklı bir atmosferle karşılaşıyor. Selçuklu Çiçek Bahçesinin bahar mevsiminin gelişiyle her yıl yeni sezona farklı bir görsel içerikle girdiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, bahçede yer alan bitkilerin, gezinti alanlarının ve dekorasyonlarının tamamen yenilendiğini belirtti. Çiçek bahçesinde lalelerin yerini 12 türden 658 bin çiçeğin yer aldığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Hemşehrilerimize yüzlerce bitkinin yer aldığı çiçek bahçemizde doğal ortamları sunmaya çalıştık. Tamamen konsepti yenilenen çiçek bahçemizde farklı türlerde bitkilerimiz mevcut. Farklı figürlerle zenginlik kazandırılan çiçek bahçemizde çocuklarımıza da hitap eden oyun gruplarıyla ailece gezilebilecek güzel bir mekanı hemşehrilerimizin istifadesine sunduk” dedi.

Selçuklu Çiçek Bahçesi, içerisinde yer alan 12 türden oluşan 658 bin çiçek ile her gün ziyaretçilerini ağırlıyor. Pazartesi günü dışında haftanın 6 günü 10.00 ve 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olan Selçuklu Çiçek Bahçesi ücretsiz gezilebiliyor. Fotoğraf sanatçılarının da yoğun ilgi gösterdiği Selçuklu Çiçek Bahçesinde mevsimin çiçekleri olan sardunya, petunya, yıldız, kadife, yaprak güzeli, vapurdumanı, papatya gibi farklı türlerde bitkiler de yer alıyor. Bahçenin bakım çalışmaları, konusunda deneyimli özel bir ekip tarafından yapılıyor. Yaklaşık 11 bin metrekare alana sahip çiçek bahçesinde özel peyzaj alanları da ziyaretçiler tarafından dikkat çekiyor. Bahçede yürüyüş yolları, kamelyalar, seyir tepesi, çocuk oyun alanları ve hatıra köşesi bulunuyor.