Sel?uklu Kent Konseyi, ?ehir ya?am?na her alanda katk? sunuyor

Ola?an Genel Kurul ?ncesi t?m y?netim kurulu ?yelerinin kat?l?m? ile Sel?uklu Kongre Merkezinde tan??ma ve isti?are toplant?s?nda bir araya geldi.

?ehir ya?am?nda hem?ehrilik bilincinin geli?tirilmesi, s?rd?r?lebilir kalk?nma, ortak karar alma ve sosyal yard?mla?ma gibi bir?ok konuda ?ehre y?n veren ?nemli ?al??malar? ger?ekle?tiren Sel?uklu Kent Konseyi, demokratik kat?l?ml? geni? bir aile bilinci ile ?al??malar?n? s?rd?r?yor. Sel?uklu Kent Konseyi y?netim kurulu ?yeleri, yeni y?lda d?zenlenecek olan 8. Ola?an Genel Kurul Toplant?s? ?ncesi Sel?uklu Kongre Merkezinde bir araya gelerek yap?lacak ?al??malar konusunda g?r?? al?? veri?inde bulundu.

Kat?l?mc? demokratik y?netimin ?rne?ini sergileyen Sel?uklu Kent Konseyi isti?are toplant?s?na Sel?uklu Kaymakam? ?mer Hilmi Yaml?, Sel?uklu Belediye Ba?kan? Ahmet Pekyat?rmac?, ?l?e Milli E?itim M?d?r? Turan Kayac?lar, ?l?e Sa?l?k M?d?r? Saliha Acar, Sel?uklu Kent Konseyi Ba?kan? Faruk Ulular, Belediye Ba?kan Yard?mc?lar?, Muhtarlar, Siyasi Parti - Sendika - Oda ve Sivil Toplum Kurulu?lar? Temsilcileri ve Sel?uklu Gen?lik Meclisi ?yeleri kat?ld?.

"Demokratik kat?l?ma ?nem veriyoruz"

Belediye ?at?s? alt?nda Sel?uklu Kent Konseyi'nin b?t?n faaliyetlerine hassasiyet g?sterdiklerini ifade eden Sel?uklu Belediye Ba?kan? Ahmet Pekyat?rmac?, konseyin aktif olarak s?recine devam etmesi ve hem?erilik ili?kilerinin daha iyi temsil edilmesini ama?lad?klar?n? belirtti. Kent konseyinin en ba?tan itibaren se?im beyannamesinde yer ald???n? ve bu konuda titizlikle ?al??ma y?r?teceklerini ifade ettiklerine dikkat ?eken Ba?kan Pekyat?rmac?; "Kent konseyin alt?nda yer alan meclislerin yine aktif olarak y?r?t?lmesi, yeni ?al??ma gruplar?n?n olu?turulmas? ile ?ehrimizde, il?emizde demokratik kat?l?m y?n?nden b?t?n taraflar?n b?t?n payda?lar?n bu y?netime katk? sunmas? i?in elimizden gelen gayreti g?sterece?iz. Ocak ay?nda ola?an genel kurul toplant?m?z? ger?ekle?tirece?iz. Genel kurulda hem yeni y?netmeli?imizi oylam?? olaca??z hem de meclislerin ve ?al??ma gruplar?n?n faaliyetlerini ba?latm?? olaca??z" dedi.

"Yeni meclislerimiz ve ?al??ma gruplar?m?z faaliyete ge?ecek"

Genel kurul sonras? olu?acak yeni d?nemde ?zerinde durulan d?rt meclisin faaliyetlerine devam edece?ini, gelen talepler do?rultusunda farkl? meclislerin de olu?aca??n? ifade eden Ba?kan Pekyat?rmac?, mevcut meclisler faaliyet alanlar?yla ilgili bilgi verdi; "Gen?lik Meclisimiz bizim en temel meclislerimizden birisidir. Bu meclisimiz ?al??malar?n? aral?ks?z s?rd?rmekteler. ?zellikle ?niversite gen?li?ine y?nelik ?ok g?zel faaliyetler yapmaktalar. Bundan sonraki d?nemde de bizim deste?imiz artarak devam edecektir. Bir di?er meclisimiz Kad?n Meclisimizi olu?turmak istiyoruz. Bizim i?in kad?nlar?m?z?n bak?? a??s? ?nemli. Yap?lan her ?al??mada kad?nlar?m?z?n duygular? ve d???ncelerine ?nem veriyoruz. Onlar?n ?ehrimizin y?netiminde mutlaka sa?layacaklar? ?ok ?nemli katk?lar? olacakt?r. Bu konuda y?netimimizde de iki kad?n ?yemiz bulunmaktad?r. ?zellikle kad?n meclisimizin aktif olarak g?rev almas? ve ?al??mas? i?in y?netimimizde de b?yle bir olu?um meydana getirdik. Ben inan?yorum ki hem y?netimimizdeki ?yelerimiz hem de d??ar?dan sa?lanacak kat?l?mlar sayesinde ?ok g?zel ?al??malar ger?ekle?tirilecektir" dedi.

"?ocuk ve engelli meclisi kurulacak"

?ocuk ve Engelli Meclisi kurulaca??n?n da m?jdesini veren Ba?kan Pekyat?rmac?, "Yine son derece ?nemsedi?imiz bir di?er meclis, ?ocuk Meclisidir. Bu y?nde de ?l?e Milli E?itim M?d?rl???m?z e?itim ??retim d?neminin ba??ndan itibaren ?al??malar?na ba?lad?. B?t?n okullar?m?zda bununda ilgili demokratik usullere uygun se?imler yap?ld?. Her okulu temsil edebilecek ?ekilde bir altyap? olu?turuldu. ?ocuklar?m?zdan ?ok b?y?k faydalar elde edebilece?imizi d???n?yorum. Onlar?n bak?? a??lar?n?n, ufuklar?n?n daha geni? oldu?unu d???n?yorum. ?ocuklar?m?za daha fazla ilgi alaka g?sterirsek daha fazla bize katk? sunacaklar?na inan?yorum. Di?er meclisimiz Engelli Meclisimiz. Bu konuda gerekli altyap?n?n olu?turuldu?unu ve engel te?kil etmeyen imkanlar?n sunumuyla hem?ehrilerimize g?zel katk? sunaca??m?z? belirtebilirim" dedi.

"Kentlilik bilincini sa?l?yoruz"

?ehir hayat? i?in ?ok farkl? hizmetleri yerine getirirken yine farkl? sorumluluklar?n da yerine getirildi?ine dikkat ?eken Ba?kan Pekyat?rmac?, "Bu hizmetleri yerine getirirken elbette kentlilik bilinci ile ya?ad???m?z b?lgelerin ihtiya?lar?n? ve yap?lacak i?lemleri yine birlikte ??zmemiz gerekiyor. ?zellikle demokratik y?netim ve ortak karar alma s?re?lerine hem?ehrilerimizin kat?l?mlar? bizleri memnun etmektedir" dedi.

"Her fikir ?ehre ayr? bir zenginlik katmaktad?r"

?ehirlerde muhtelif hizmetlerin yerine getirildi?ini, bu hizmetler i?in farkl? g?r??lerin ve d???ncelerin de dikkate al?nmas?n?n son derece ?nemli oldu?unu vurgulayan Sel?uklu Kaymakam? ?mer Hilmi Yaml?, yap?lan isti?arenin ve konsey ?at?s? alt?nda farkl? gruplar?n temsil edilmesinin ?ehir hayat? i?in zenginlik katt???n? ifade etti. "G?n?m?zde daha fazla dikkate al?nan ?e?itli g?r??lerin ve taleplerin daha g?zel birliktelikleri ve daha g?zel sonu?lar? ortaya ??karmaktad?r" diyen Kaymakam Yaml?, "Sel?uklu'da bu t?r birliktelikler ger?ekten g?zel i?liyor, ?rnek ?al??malar yerine getiriliyor. Herkesin fikrine ba?vuruluyor. Her fikir makul ?l??lerde de?erlendirmeye al?n?yor. Biz yap?lacak her ?al??mada belediyemizin ve di?er kurumlar?m?z?n yan?nday?z. E?er ?ehrimize katk? sa?layacak bir i? varsa biz kesinlikle o i?in i?inde var?z ve destek?isiyiz. Bu toplant?m?z bundan sonra yap?lacak i?ler i?in g?zel bir ba?lang?? olmas?n? temenni ediyorum. Kent konseyi b?nyesinde yap?lacak olan her i?in hay?rl? olmas?n? diliyorum" dedi.

"Yap?lacak ?al??malar Sel?uklunun gelece?ine katk? sa?layacak"

Kent Konseyinin yerinden y?netim ve hem?ehrililik bilincinin geli?tirilmesine y?nelik en ?nemli ?al??ma oldu?una dikkat ?eken Sel?uklu Kent Konseyi Ba?kan? Faruk Ulular'da konu?mas?nda en verimli y?netim anlay???n?n geni? kapsaml? d???n?ld??? kamu kurum ve niteli?indeki meslek kurulu?lar? ve sivil toplum kurulu?lar? temsilcilerinin konsey ?at?s? alt?nda yer ald???n? belirtti. Ba?kan Ulular; "Y?netimimiz Sel?uklu Kent Konseyi'nde olu?turulacak meclis ve ?al??ma gruplar?nda herkese a??k olacak ve ?nerilebilecek projelerin uygulanma imkan? bulmas? i?in ?al??acakt?r. Kent Konseyi b?nyesinde yapaca??m?z ?al??malar Sel?uklu'nun gelece?ine ?nemli katk? sa?layacakt?r. Ba?ta belediye ba?kan?m?z olmak ?zere eme?i ge?en herkese te?ekk?r ediyorum" dedi.

Sel?uklu'da her bireyin temsil edilmesi ad?na yeni meclislerin ve ?al??ma gruplar?n?n olu?turulmas? konusunda alternatif fikirlerin sunuldu?u isti?are toplant?s?, Sel?uklu Kent Konseyinin dayana??, i?levi ve faaliyet alanlar?n?n anlat?ld??? sunumla sona erdi.