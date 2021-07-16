Selçuklu Kurban Bayramına hazır

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi 20 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı için hazırlıkları tamamladı. Ekipler ve acil müdahale ekipleri vatandaşların bayramı huzur içinde geçirmeleri için 4 gün boyunca 24 saat görev başında olacak.

Selçuklu Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda başta Çevre Koruma Kontrol ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri olmak üzere ilgili tüm birimler nöbetçi ekipleri ile vatandaşların Kurban Bayramı'nın sorunsuz geçmesi için bayram süresince görev başında olacak. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Ekiplerince kurban kesim yerlerine 120 adet çadırlı caraskal bırakılacak. Bayramın 3. günü öğleden sonra caraskallar toplanacak. Arefe gününden itibaren tüm ilçe genelindeki kurban kesim noktalarında 550 işçi, 35 süpürge aracı, 18 arazöz, 18 iş makinesi ve 20 kamyon ile 24 saat boyunca temizlik çalışması yapılarak kesim yerleri vatandaşların hizmetine sunulacak. Kurban atıklarının çevreye zarar vermesini önlemek amacıyla bayramın ilk üç günü kesim noktalarında bırakılacak çöp konteynerlerinden atıklar alınarak, arazöz ile yıkama, ilaçlama ve parfümleme çalışması yapılacak. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ayrıca arefe gecesi bayram namazı için cami çevrelerinde temizlik, yıkama ve dezenfekte işlemleri gerçekleştirecek. Selçuklu Belediyesi tarafından oluşturulan Acil Müdahale Ekibi de bayram süresince görev başında olacak. Acil Müdahale Ekibi ilçede meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluğa karşın anında müdahale edebilecek.

Bayram öncesinde zabıta ekipleri ilçede bulunan market, pastane ve alışveriş merkezlerinde denetimlerini sıklaştırdı. Kurban satış noktalarında hizmetlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını bayram süresince sabah 08.00 ile 23.30 saatleri arasında devam ettirecek. Merkez Ekipler Amirliği tarafından koordine edilecek çalışmalarda öncelikle korona virüs tedbirleri ile gıda satış yerleri, et çekimi yapılan işletmelerin yanı sıra kurban satış ve kesim noktalarının bayram süresince denetleneceği ifade edildi. Genel sağlık ve temizlik tedbirleri kapsamında vatandaşların kurban atıklarını ağzı kapalı şekilde çöp konteynerlerine atmaları istendi.

Kurban kesim yerleri korona virüs tedbirleri kapsamında kurban bayramı öncesi ve sonrasında düzenli periyotlarla ilaçlanarak vatandaşın hizmetine sunulacak. Selçuklu'da vatandaşların hizmetine sunulacak olan kurban kesim yerleri; Akşemsettin Semt Pazarı, Aydınlıkevler Semt Pazarı, Bosna Hersek Semt Pazarı, Aliya İzzet Begoviç Caddesi Kurban Alanı, Binkonut Semt Pazarı, Hocacihan Semt Pazarı, Fatih Sultan Mehmet Pazar Yeri, Kosova Semt Pazarı, Seyit Çavuş Pazar Yeri, Sakarya Semt Pazarı, Sancak Semt Pazarı, Özalkent Semt Pazarı, Kılınçarslan Semt Pazarı, Yazır Semt Pazarı olarak belirlendi.

Tropikal Kelebek Bahçesi bayramın 2. gününden itibaren açık olacak

Konya Tropikal Kelebek Bahçesi ve Kelebekler Vadisi parkı içerisinde yer alan çiçek bahçesi bayramın 2. gününden itibaren 09.30 - 17.30 saatleri arası ziyarete açık olacak. Kurban Bayramı nedeniyle Tropikal Kelebek Bahçesi arefe günü ve bayramın 1. günü kapalı olacak. Sille'de bulunan Zaman Müzesi, Sille Aya Elenia Kilisesi, Sille Müzesi ise bayramın 2. gününden itibaren açık olacak.

Sille Baraj Parkı ve Seyir Tepesi bayramın 2. gününden itibaren hizmet verecek

Sille Baraj Parkı da bayram tatilinde doğayla iç içe olmak isteyenler için bayramın 2. gününden itibaren hizmet verecek. Ayrıca ziyaretçilerine temiz havada eşsiz Konya manzarası sunan Selçuklu Seyir Tepesi de bayramın ikinci gününden itibaren vatandaşların ziyaretine açık olacak. Bayram süresince, vatandaşlar Selçuklu Belediyesine ait 444 99 19 numaralı telefona istek ve şikayetlerini görevlilere iletebilecekler.