Selçuklu Özel Uygulama Okulu 3. Kademe'de engelsiz tarım festivali

Kademe'de engelsiz tarım uygulamaları kapsamında bahçe hasadı festivali düzenlendi. Bu yıl ilki gerçekleştirilen festival renkli görüntülere sahne oldu.

Konya Büyükşehir Belediyesi ve merkez Selçuklu İlçe Belediyesi'nin destekleri ile Kademe'sinde Engelsiz Tarım Uygulamaları kapsamında ‘Bahçe Hasadı Festivali'nin ilki düzenlendi. Özel öğrenciler okul bahçesinde yer alan ve her sınıfın kendine ait tarım alanlarına ekip diktikleri sebze ve meyvelerin hasadını protokol üyeleriyle birlikte yaptı. Yarışmalarla renklenen festivalde kavun, çilek ve domates güzelleri seçilerek hediyeleri takdim edildi. Programa Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, AK Parti İl Başkan Vekili Kazım Küçükçöğenler, okul idarecileri, veliler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Özel öğrencilerin hayatı ve doğayı tanımaları için toprakla uğraşmalarının gerekli olduğunu belirten Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, "Öğrencilerimizin hayatı tanımaları, doğayı tanımaları için özellikle toprakla uğraşıp, bir şeyler üreterek enerjilerini toprağa aktarmaları, toprakla buluşup bir şeyler üretiyor olmaları, kendilerini ifade etme adına bu tür imkanları değerlendiriyor olmaları eğitim adına çok anlamlı faaliyetlerdir" dedi.

“Özel çocuklarımızın eğitimi bizim için çok daha önemli”

Selçuklu Özel Uygulama Okulu'nda güzel bir etkinlikte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Öğrencilerimiz çok güzel bir ortam oluşturmuşlar. Domatesten salatalığa, kavundan çileğe ve mısıra kadar her şey var, her şey üretilmiş. Bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Biz eğitime her zaman önem veriyoruz ama özel çocuklarımızın eğitimi, özel çocuklarımızın ortamı, onların meşguliyetleri bizim için çok daha önemli. Onlara böyle bir ortamı sağladıkları için başta okul yönetimimize, idarecilerimize, öğretmenlerimize, okul aile birliğine ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eğitimi sadece okul içerisinde, sınıflarda, dört duvar arasında yapılan bir iş olarak görmüyoruz. İşte bu faaliyetler de eğitimin bir parçası. Çocuklarımızın mutlaka tabiatla iç içe, hayatın ve üretimin içinde olmaları gerekiyor. Bu noktada aslında çok imkanlarımız var ve bu imkanları en iyi şekilde değerlendirmek lazım. Bu yönde burada örnek bir çalışma yapılmış. Sadece özel uygulama okulları için değil bütün okullarımız için örnek olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Bahçe hasadı festivalinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı da, “Bize temsili bir hasat demişlerdi ama burada profesyonel bir hasada şahitlik ediyoruz. Buradaki çocuklarımızla birlikte böyle güzel bir iş çıkarılması bizi son derece mutlu etti" şeklinde konuştu.

Misafirlere organik sağlıklı sebze meyve sepeti sunulmasının ardından okul yemekhanesinin açılışı da protokol üyeleri tarafından gerçekleştirilirken okulda yetiştirilen ürünlerden yapılan kabak tatlısı ikramı yapıldı.