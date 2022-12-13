Selçuklu Sağlık yatırımlarında bereketli bir yıl yaşadı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever işbirliğinde 2022 yılı ilçeye sağlık hizmetleri noktasında önemli yatırımların kazandırıldığı bir yıl oldu.

2022 yılı Selçuklu'da sağlık yatırımları açısından yıl boyunca birçok açılış, temel atma ve işbirliği protokollerinin imzalandığı bir yıl oldu. Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırseverlerin katkısı ile ilçenin farklı noktalarında birçok sağlık hizmeti hayata geçirildi. Bu çalışmalar içerisinde yer alan Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonları önemli yer tutuyor. Yapılan yatırımlar ilçenin sağlık altyapısının güçlenmesine katkı sağlayacak.

58 No'lu Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi hizmete başladı

Hocacihan Mahallesinde yapımı tamamlanan 58 No'lu Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı. Bölge halkının sağlık ihtiyacına önemli ölçüde cevap veren merkez bulunduğu yerde 15 bin kişiye sağlık hizmeti veriyor. Merkezden günlük ortalama 250-300 vatandaş muayene hizmeti alıyor. 3 kattan oluşan Aile Sağlığı Merkezinde 1 adet aile planlama odası, 6 adet aile hekimi odası, 2 adet aşı bebek izlem odası, 1 adet acil müdahale odası, 1 adet laboratuvar ve kan alma odası, 3 adet gebe izlem odası ve 1 adet eğitim odası bulunuyor.

Mahallelere 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Kazandırılıyor

Selçuklu Belediyesinin arsa tahsis ettiği yapımını hayırsever iş insanı Mehmet Güvenç'in üstlendiği Dumlupınar Mahallesi 12 No'lu Saliha-Hayati Güvenç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nu için protokol imzaları atıldı. İstasyon Konya İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonu ile tamamlanacak. Selçuklu Belediyesi tarafından Bedir Mahallesi'ne içerisinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezi ve sosyal tesisin yer alacağı bir bina kazandırıyor. Yapımı tamamlanan tesisin kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

Feritpaşa Mahallesi'ne 14 No'lu Ayşe- Bilal Ceylan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu Kazandırılıyor

Selçuklu Belediyesi sağlık konusunda sürdürdüğü yatırım ve iş birliğine bir yenisini daha ekledi. Feritpaşa Mahallesi'ne kazandırılacak olan ve arsa tahsisi Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan ve yapımı hayırsever CEYKON firma sahibi Muhammed Ceylan ve kardeşleri tarafından üstlenilen 14 No'lu Ayşe- Bilal Ceylan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu protokolü düzenlenen törenle gerçekleşti. Tesisin yapımı devam ediyor.

Selçuklu Belediyesi Konya'nın en büyük toplu konut projesi olan Ardıçlı bölgesine sağlık ve sosyal tesis kazandıracak. İçerisinde Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, Millet Kıraathanesi ve Muhtarlık Ofisinin yer alacağı tesis için Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç tarafından protokol imzalandı. İhalesi yapılan tesisin yapımı devam ediyor.

Yazır 87 No'lu Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezi Açıldı

Selçuklu Belediyesinin katkıları ile Şakalak Tarım A.Ş tarafından Yazır Mahallesi'nde yapımı tamamlanan 87 No'lu Nezahat Yaşar Genç Aile Sağlığı Merkezi'nin resmi açılışı yapıldı. Arsa tahsisi Selçuklu Belediyesi tarafından yapılan yapımı ise Şakalak Tarım A.Ş tarafından üstlenilen Aile Sağlığı Merkezi bulunduğu noktada sağlık alanında vatandaşların ihtiyaçlarına modern yapısıyla cevap veriyor. Aile Sağlığı Merkezi'nde; 10 adet Muayene Odası, 2 adet Tıbbi Müdahale Odası, 2 adet Gebe İzlem ve Üreme Sağlığı Odası, 3 adet Aşılama ve Bebek - Çocuk İzlem Odası, 1 adet Laboratuar Odası, 1 adet Emzirme Odası, 1 adet mutfak bulunmakta olup, 4 Aile Hekimi, 4 Aile Sağlığı Çalışanı, 2 Yardımcı Sağlık Personeli ve 1 adet Hizmetli Personel görev yapmakta. Hüsamettin Çelebi Mahallesi Şehit Yaşar Nuri Küçükkara Aile Sağlığı Merkezi İçin Protokol İmzalandı

Selçuklu Belediyesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırsever işbirliğinde Hüsamettin Çelebi Mahallesi'ne kazandırılacak olan Şehit Yaşar Nuri Küçükkara Aile Sağlığı Merkezi için protokol imza töreni gerçekleştirildi. Selçuklu Belediyesi tarafından arsa tahsisi yapılan ve yapımı hayırsever Adem Küçükkara tarafından üstlenilen Aile Sağlığı Merkezi'ne hayırseverin oğlu Şehit Yaşar Nuri Küçükkara'nın ismi verilerek şehidin adı yaşatılacak.

Kılınçarslan 82 No'lu ASM Açıldı

Selçuklu Belediyesi sağlık hizmeti alanındaki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. Kılınçarslan 82 No'lu Aile Sağlığı Merkezi düzenlenen törenle açıldı. Toplam maliyeti 2 milyon 400 bin TL olan Aile Sağlığı Merkezi'nde 3 hekim, 5 hemşire ve 2 sağlık personelinin görev yapıyor. Sağlık merkezinde 6 adet hekim odası, 4 adet hasta odası, 1 adet laboratuvar, 1 adet bebek bakım odası, 1 adet acil müdahale odası,1 adet mutfak, 1 adet tesisat odası, 1 adet de temizlik odası bulunuyor.

Selçuklu Belediyesi tarafından arsa tahsisi yapılan ve yapımı hayırsever İş insanı Hüseyin Ceran tarafından gerçekleştirilecek olan 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu binası için protokol imzalandı. Buhara Mahallesi'ne yapılacak olan istasyonunun çok daha modern şartlarda bölge halkına hizmet sunulacak. Merkezin yapımı devam ediyor.

"Selçuklu'da sağlık alanında güzel işlere imza atıyoruz”

Selçuklu'da sağlık alanındaki yatırımların ilçeye değer kattığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “2022 yılı sağlıkta güzel işlere ve örnek işbirliklerine imza atığımız bir yıl oldu. Pandemi döneminde de sağlık yatırımlarının ne derece değerli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Belediye olarak sağlık alanında her daim yatırımlarımızı sürdürüyorduk ancak yeni dönemde etkinliğimizi daha da arttırdık. Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimi noktasında ilçemizin hangi bölgesinde ihtiyaç varsa o noktalara Aile Sağlığı Merkezi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve sağlık kabinleri kazandırarak hemşerilerimizin bu alandaki ihtiyacını hızla bir şekilde gidermek için çalışıyoruz. Bir taraftan yeni protokollerle sağlık yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken diğer yandan yapımını tamamladığımız tesisleri de bir bir halkımızın kullanımına sunuyoruz. Konya ve Selçuklumuzda sağlık alanında her geçen gün daha üst seviyelerde hizmet sunulması ve buna vesile olmak bizlerin mutluluğunu arttırıyor. Bu vesile ile sağlık ilçemizde sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde sunulması noktasında paydaşımız olan Konya İl Sağlık Müdürlüğü'ne ve İl Sağlık Müdürümüz Prof. Dr. Mehmet Koç ve tüm hayırseverlerimize katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyor, sağlık tesislerimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.