Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivaline 535 bin 118 kişiyle rekor katılım

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından hazırlanan Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali sona erdi. 5 gün süren festivale 535 bin 118 kişi katılarak tarihi bir rekora imza atıldı.

Konya'nın asırlık geleneği şivliliği bu yıl bir festivale dönüştüren Selçuklu Belediyesi, 5 gün boyunca çocukları doyasıya eğlendirdi. Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali'nde çocuklar TRT Çocuk karakterlerinin yanı sıra gölge oyunu, eğlenceli oyunlar ve atölyelerde hoş vakit geçirdi. Etkinliğin ilk gününde Burak Sezen ve gösteri ekipleri sahne alırken, Regaip Kandili'nde Hafız Bekir Köse ile Kur'an-ı Kerim tilaveti ve hatim programı ile gönüllerin pası silindi. Cuma akşamı Anadolu Ateşi çocuk gösterisi, Cumartesi Konya Şehir Tiyatrosu Küçük Kara Balık oyunu yer alırken, Pazar akşamı ise, Neşeli Şarkılar Çocuk Korosu'nun yanı sıra Ekin Uzunlar konseri ile festival sona erdi. 5 günlük festivalde çocuklar gün içerisinde müzikallerle ve teknoloji alanı eğlenirken, aileler ise konusunda uzman isimlerin katıldığı konferanslarda çocuk eğitimi konusunda bilgiler aldı.

Festivalin son gününde Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş festivali ziyaret etti.

5 günde festivale 535 bin kişi katıldı

Selçuklu Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen festival vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü.5 günlük festivale toplamda 535 bin 118 kişi katılarak tarihi bir rekora imza atılmış oldu. Günlük ortalama 100 bin kişiyi ağırlayan Selçuklu Belediyesi, önümüzdeki yıl da festivali düzenlemeyi planlıyor. Festival boyunca 20 müzikal, konser ve tiyatro 10 konferans, 174 bin 682 metre aksiyon drone, 6 VR standında 6 bin 500 etkinlik, 50 hayal perdesi gösterisi, 25 bin 876 scooter howerboard etkinliği, 35 saat kum sanatı gösterisi, 8 atölyede 4 bin 975 etkinlik gerçekleştirilirken etkinlikte 476 personel görev aldı.

Başkan Pekyatırmacı'dan festival teşekkürü

Selçuklu Belediyesi olarak festivali geleneksel bir hale dönüştüreceklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Konya'mızın yüzyıllardır devam eden şivlilik geleneğini gelecek nesillere aktarmak adına belediyeler olarak bugüne kadar birçok çalışma yapıyoruz. Bu yıl çalışmalarımızı bir adım daha ileri taşıyarak şivliliği festivale dönüştürdük. Selçuklu Şivlilik Çocuk Festivali'mizde çocuklarımız 5 gün boyunca gönüllerince eğlendi. Tabi bu festival bizim de tam arzuladığımız bir festival oldu. Bir tarafta çocuklarımız oyunlarla, atölyedeki etkinliklerle eğlenirken, aileler de konferanslarda çocuk eğitim hakkında bilgiler aldılar. 5 gün sonunda 535 bin kişi festivalimize katılarak burada hoş zaman geçirdiler. Önümüzdeki yıllarda da bu festivali sürdürerek geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. 5 gün boyunca burada görev alan belediye çalışanlarımıza, etkinliklerde gösterilerde görev alan arkadaşlarımıza, gösterdikleri ilgiden dolayı çocuklarımıza ve değerli ailelerine teşekkür ediyorum. ‘Selçuklu Sizinle Güzel' diyorum” şeklinde konuştu.