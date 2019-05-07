Selçuklu7da oryantiring sporunda öğrenciler zamana karşı yarıştı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından 2019 yılı Proje Destek Programı kapsamında kültür, sanat, spor, sosyal ve eğitim alanlarında destek verilen ve toplam 43 projeden biri olan “Selçuklu Oryantiring Yapıyor” isimli liseler arası spor yarışmasında gençler zamana karşı yarıştı.

Selçuklu Belediyesi 2019 yılı proje destek programı kapsamında Konevi Anadolu Lisesinin projesi olarak uygulanan “Selçuklu Oryantiring Yapıyor” liseler arası spor yarışması 4 farklı kategoride 12 okuldan 221 öğrencinin katılımı ile Sille'de yapıldı.

Harita yardımı ile yön bulma ve zamana karşı yarışma olarak bilinen oryantiring sporunda öğrenciler arazi koşullarını en iyi şekilde değerlendirerek bitiş noktasına başarılı bir şekilde ulaştı. Oryantiring yarışması Türkiye'de yeni olmasına rağmen yarışmaya katılan lise düzeyindeki gençler profesyonelce yarıştı.

Oryantiring sporu konusunda bilgi veren Konevi Anadolu Lisesi Proje Koordinatörü Ataner Tokat, 2019 yılı proje destek programı kapsamında Selçuklu Belediyesinin uygun gördüğü 43 projeden biri olmaya hak kazandıklarını ifade etti. Tokat, “Oryantiring sporu Türkiye'de fazla tanınmayan bir spor dalıdır. İlk defa İskandinav Yarımadasında ortaya çıkmıştır. Ülkemizde de bağımsız bir federasyon tarafından yürütülüyor. Fakat ilimizde çok fazla bilinmiyor. Biz, Selçuklu Belediyemizin proje destek programı kapsamında verdiği destek sayesinde, Sille Mahallesinde barajın olduğu bölgenin ve kent ormanlarının harita çizimlerini çizdirdik. Burada 12 okuldan 19 öğretmen ve 212 yarışma öğrencisiyle beraber turnuva düzenledik. Sille Mahallemizin tanıtımı açısından da çok faydalı olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki yıl daha da gelişerek devam ettirmeye çalışacağız. Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Sille Mahallesinde ve Kent Ormanlarında Türkiye çapında büyük bir turnuva yapılması planlanıyor. Daha sonraki yıl da ise uluslararası bir turnuva yapılması planlanıyor. İlçemize, ilimize ve ülkemize oryantiring sporunun çok faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

Genç ve Yıldız kategorilerinde bayanlar ve erkekler arasında 4 farklı değerlendirmeye tutulan yarışmanın sonunda başarılı sporcuların madalyaları ve katılım belgeleri Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar tarafından verildi.

Oryantiring sporunun hem spor yapma hem de tüm bölgelerdeki coğrafi özellikleri tanıma açısından önemli bir spor dalı olduğunu ifade eden öğrenciler de, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya proje desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.

Programa Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, Oryantiring İl Temsilcisi İsmail Özmen, Konevi Anadolu Lisesi Müdürü Ömer Faruk Özarslan, Proje koordinatörleri, Oryantiring hakemleri ve Öğrenciler katıldı.