Selçuklu'da 58 Nolu Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi hizmete başladı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Hocacihan Mahallesinde yapımı tamamlanan 58 Nolu Aile Sağlığı Merkezi hasta kabulüne başladı.

Selçuklu Belediyesi sağlık alanındaki yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda Hocacihan Mahallesinde yapımı tamamlanan 58 Nolu Aile Sağlığı Merkezi hizmet vermeye başladı. Bölge halkının sağlık ihtiyacına önemli ölçüde cevap veren merkez bulunduğu yerde 15 bin kişiye sağlık hizmeti veriyor. Merkezden günlük ortalama 250-300 vatandaş muayene hizmeti alıyor. 58 Nolu Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi, bodrum, zemin ve birinci kat olmak üzere toplam 3 kattan oluşuyor. Tesiste 6 muayene ve doktor odası, Laboratuvar, Kan Alma Odası, Acil Müdahale Odası, Müşahade Odası, Aile Planlama Odası, 2 adet Üreme Sağlığı ve Gebe İzlem Odası, 2 adet Bebek ve Çocuk İzlem Odası, Aşı Odası, Emzirme Odası Toplantı ve Eğitim Odaları yer alıyor. Merkezde şuan 4 Aile Hekimi, 4 hemşire ve 3 personel olmak üzere toplam 11 personel görev yapıyor.

“Her şey sağlıklı bir Selçuklu için”

Selçuklu Belediyesinin mahallelerin ihtiyaçları doğrultusunda ilçenin farklı noktalarına önemli hizmetler kazandırdığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bir taraftan yeni protokollerle sağlık yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken diğer yandan yapımını tamamladığımız tesisleri de bir bir halkımızın kullanımına sunuyoruz. Hocacihan Mahallesinde de hemşehrilerimizden gelen talepler doğrultusunda yapımına başladığımız Aile Sağlığı Merkezi'ni tamamlayarak bölge halkının hizmetine sunduk. Amacımız vatandaşlarımızın daha kaliteli ve konforlu imkanlarla sağlık hizmetine kavuşması. Konya ve Selçuklumuzda sağlık alanında her geçen gün daha üst seviyelerde hizmet sunulması ve buna vesile olmak bizlerin mutluluğunu arttırıyor. Bütün sağlık yatırımlarımızı ilçemizde yaşayan hemşehrilerimizin daha sağlıklı olması için yapıyoruz. Faaliyete geçen 58 Nolu Hocacihan Aile Sağlığı Merkezi'nin bölge halkımıza hayırlı olmasını diliyor, burada görev alan tüm sağlık çalışanlarımıza kolaylıklar diliyorum” dedi.