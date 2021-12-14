Selçuklu'da afet farkındalık eğitimi

Toplumda afet farkındalığının geliştirilmesi, afet risk azaltma ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edildi. Tüm Türkiye'de afet riskini azaltma ve önlemeye yönelik davranış değişikliği oluşturmak amacıyla eğitimler düzenleniyor.

Bu kapsamda Selçuklu Belediyesi personeline yönelik olarak Konya Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri tarafından teorik ve pratik eğitimler verildi. Eğimlerde başta deprem olmak üzere ülkemizde sıkça görülen afetlere yönelik olarak, afetlerin öncesi, sırası ve sonrasında yapılacak doğru davranışları bireylere kazandırmak amacıyla bilinçlendirme çalışması yapıldı. Belediye bünyesinde görev yapan işçi personelden 50 kişiye afet farkındalık, insani yardım ve çadır kurma pratikleri anlatılarak uygulamalı olarak gösterildi.

“Bu eğitimler personelimize afet bilinci kazandırıyor”

Temel afet eğitimlerinin insanın günlük yaşamda karşılaşabileceği tehlike ve risklere karşı önceden hazırlıklı hale gelmesinde büyük önem arz ettiğini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Toplumsal yaşam içinde deprem, sel, fırtına gibi birçok doğal afet riski ile karşı karşıyayız. İşte bu noktada toplumsal afet bilincinin oluşturulması, insanımızın bilgi ve becerisinin artırılması hayati önem taşıyor. Selçuklu Belediyesi olarak personelimizin afet bilincini kazanmasını ve hayat kurtaracak bilgi ve donanıma sahip olmasını istiyoruz, bu konuyu önemsiyor ve periyodik eğitimlerle personelimizi bilinçlendiriyoruz. Amacımız Temel Afet Eğitimi'ne katılan personelimizin doğal afetler sırasında nasıl hareket etmeleri gerektiğini, başkalarına yardım edebilecek halde iseler profesyonel kurtarma ekiplerine ne şekilde yardımcı olacaklarını, arama ve kurtarma ekipmanlarının kurulmasına yardım etme gibi konularda donanıma sahip olması. Bu konuda eğitim alan personelimize gösterdikleri hassasiyet nedeniyle teşekkür ediyor, ülkemiz ve milletimizin afetlerden en az zararla çıktığı uzun yıllar diliyorum” dedi.