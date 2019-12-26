Selçuklu'da akıllı atık toplama sistemi yaygınlaşıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2020 yılında Akıllı Atık Toplama Sistemine 380 adet yeraltı çöp konteyneri daha ekleyecek.

Selçuklu Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020-2023 Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı doğrultusunda çevre dostu, akıllı ve ekonomik temizlik sistemlerini hayata geçirmeye devam ediyor. Akıllı şehirleşme faaliyetleri kapsamında, bünyesindeki uzman araştırma ve geliştirme ekibiyle çalışmalarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, Akıllı Atık Toplama Sistemini ilçe genelinde yaygınlaştırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından pilot uygulamasını Bosna Hersek Mahallesinde gerçekleştiren ve 250 yer altı çöp konteynerlerine araç takip sensörlerinin montajını tamamlayan Selçuklu Belediyesi, 2020 yılında da 380 adet yeraltı çöp konteynerinde bu uygulamayı hayata geçirecek.

Akıllı Atık Toplama Sistemi sayesinde en az yakıt sarfiyatı ve en yüksek perfomans ile atık toplama hizmeti gerçekleştiriliyor. Sistem ile Selçuklu Belediyesi bünyesindeki yerleşik çöp konteynerlerine sensörler yerleştirilerek atıkların gerçek zamanlı bilgileri (doluluk miktarları, boşaltma ve ziyaret sıklıkları, sıcaklık değerleri ve benzeri) takip edilebiliyor. Bu bilgiler dinamik bir rotalama programı aracılığıyla işlenirken atık toplama sistemi için özel olarak geliştirilmiş navigasyon paneli üzerine yansıtılıyor. Böylece çöp toplama araçları optimal rota belirlemede kullanılırken, “Akıllı rotaları” takip eden araçların daha kısa mesafe kat ederek daha fazla atık toplaması sağlanıyor. Akıllı Atık Toplama Sistemi sayesinde araçların çalıştığı süre boyunca konum bilgileri, hangi rotayı takip ettiği, hız bilgileri, hangi konteyneri ne zaman aldığı anlık olarak takip edilebiliyor. Bu sayede yakıt tasarrufu sağlanarak karbon salınımı en aza indirgeniyor.

“Selçuklu'nun hizmet standardını yükseltiyoruz"

Selçuklu Belediyesinin yenilikçi ve öncü belediyecilik faaliyetleriyle ilçede yaşayanların yaşam kalitesine katkı sağlamaya devam ettiğini kaydeden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Temizlik çalışmaları halkımızın memnuniyetinin en yüksek olduğu alanlardan biri. Güçlendirdiğimiz araç filomuzla 50 ilden daha büyük olan Selçuklu'da 7/24 sorunsuz temizlik hizmeti sunmak için çalışıyoruz. Tüm bu çalışmaları sürdürürken teknolojik ve yenilikçi sistemleri de uygulamak için gayret ediyoruz. Konya'da ilk kez belediyemiz tarafından hayata geçirilen yeraltı çöp konteyneri sistemine pilot uygulamasını başlattığımız akıllı atık toplama sistemini entegre ettik. Bu kapsamda 250 çöp konteynerinde uyguladığımız bu sistemin yaygınlaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiğimiz Akıllı Atık Toplama Sistemi'ne 380 yeni çöp konteynerini daha dahil ediyoruz. Temizlik hizmetlerimize yeni bir boyut ve birçok kazanım sağlayacak bu sistemin Selçuklumuza hayırlı olmasını diliyorum. Hedefimiz bu sistemi ilçemizin tamamında uygulayarak yaklaşık olarak 6 milyon 500 bin lira tasarruf sağlamak. Çöp araçlarının atık toplama alanını yüzde 31 genişletecek olan bu uygulama akaryakıt ve zaman tasarrufu gibi kazanımlar sağlarken, karbon emisyonlarını da en aza indirerek hava kalitesine katkı sağlanacak ve yıllık 504 adet ağaç kurtarılmış olacak. Böylece atık toplama süreçlerinin verimli yönetilmesi ile birlikte Selçuklu'ya sunulan hizmet standardı da yükselecek” ifadelerini kullandı.