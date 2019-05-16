Selçuklu'da altyapı çalışmaları

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi asfalt sezonunun başlaması ile birlikte ilçede 2019 yılı programında yer alan mahallelerde altyapı ve asfalt çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi, ihtiyaç planı doğrultusunda modern fiziki belediyecilik çalışmaları ile ilçeye değer katmaya devam ediyor. Sezon boyunca sürecek çalışmalar kapsamında şu ana kadar 10 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi. İlçenin tamamında yoğun bir tempo ile sürdürülen çalışmalarda altyapı ekipleri tarafından satıh kaplama, bordür-parke, yol düzenleme gibi muhtelif çalışmalar hız kazandı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tam kapasite çalışan 3 adet asfalt finişeri ile Yazır, Sakarya ve Kılıçarslan Mahallelerinde asfalt çalışması sürerken, Nişantaşı ve Akşemsettin Mahallelerinde de bordür-parke ekipleri çalışmalarını gerçekleştiriliyor. Yukarı Pınarbaşı, Aşağı Pınarbaşı, Sulutas, Küçük Muhsine, Sızma ve Başarakavak başta olmak üzere ilçe merkezine uzak mesafede bulunan dış mahallelerde yol açma, kumlama ve yol tesviye çalışmaları hızla devam ediyor. Yeni nesil asfalt plentinde laboratuvar ortamında üretim yapan Selçuklu Belediyesi, ilçe genelinde altyapı çalışmalarını 30 ekiple sürdürüyor.Yapılaşmanın hızla devam ettiği ve nüfusun her geçen gün arttığı Selçuklu da 2019 yılı programı başarılı bir şekilde uygulanıyor.

“Planlı ve programlı çalışmaya özen gösteriyoruz”

Belediye olarak her mahallede önceden belirlenen ihtiyaç planına göre hizmetlere yön verdiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Alt yapı çalışmaları tamamlanmış cadde ve mahallelerimizdeki sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şehir merkezinde ve civar mahallerde sürdürülen altyapı çalışmalarında 30 ekibimiz görev yapıyor. İlçemizin her bölgesinde belirlenen noktalarda ekipler altyapı, yol genişletme, asfalt serimi, asfalt tamiri, kumlama ve tretuvar çalışmaları yürütüyor. Planlı ve programlı çalışmaya önem veriyoruz.Hemşehrilerimiz için modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve onların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza sezon boyunca devam edeceğiz” diye konuştu.

“Tahrip olan yollarda yenileme çalışması yapılıyor”

Bölgede bozulan yollar 3 yama ekibiyle farklı yerlerde tamir ediliyor. Asfalt yama ekiplerince Yazır, Sancak, Selahaddin Eyyubi ve Dumlupınar Mahallelerinde yama ve onarım çalışmaları devam ediyor.

Ayrıca Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan Acil Müdahale Ekibi de çalışmalara destek oluyor.Yapılan bu çalışmalar sonucu tahrip olan yolların onarımı yapılarak trafik akışı rahatlatılıyor, görüntü kirliliği ortadan kaldırılıyor. Yetkililer, vatandaşlardan gelen talepler ve mahalle muhtarlarıyla yapılan tespitler sonucu 2019 yılı içerisinde ihtiyaç olan bölgelerde asfalt yama çalışmalarının devam edeceği ifade edildi.

Kış mevsiminden dolayı yıpranan ve ağır vasıta geçişlerinden dolayı bozulan yolların, asfalt ekipleri tarafından sağlam dolgu ile onarıldığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, “Mahalle muhtarlarımızdan ve vatandaşlarımızdan gelen talepleri hızlı bir şekilde değerlendirerek ilçemizde geniş bir yol ağına sahip sokak ve caddelerimizde bakım çalışmalarımız devam ediyor. Yollarımızın hem sürücüler hem de yayalar açısından güvenli olması ve yoldan kaynaklanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için çalışmalarımız titizlikle sürdürülmektedir” dedi.

Selçuklu Belediyesi, asfalt atıklarının geri dönüşümü ile yılda 3 bin 500 ton asfaltı geri dönüşümden kazanıyor.