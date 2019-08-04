Selçuklu'da altyapı hamlesi

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, ilçe genelinde gerçekleştirilen asfalt ve tretuvar çalışmalarını yerinde inceledi.

Fen işleri müdürlüğünce yapılan altyapı çalışmalarında yıllık faaliyet planının başarılı bir şekilde uygulandığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'da rekor düzeyde hedefe ulaşıldığını belirtti. Şeker, Hanaybaşı ve Selahattin Eyyubi mahallelerinde devam eden asfalt ve tretuvar çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Ahmet Pekyatırmacı, altyapı ve asfalt çalışmalarında belirlenen hedeflere yıllık faaliyet planı kapsamında ulaşıldığını ifade etti. Sezon başından itibaren hem ilçe merkezinde hem de kırsal mahallelerde geniş ölçekte altyapı ve asfalt çalışmaları gerçekleştirdiklerini kaydeden Pekyatırmacı, yaşam kalitesini yükselten ve ilçenin çehresini değiştiren altyapı ve asfalt çalışmalarının planlı ve programlı olarak devam ettiğini söyledi.

“İlçemizin Yaşam Kalitesine Katkı Sağlıyoruz”

Belediye olarak her mahallede önceden belirlenen ihtiyaç planına göre hizmetlere yön verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Alt yapı çalışmaları tamamlanmış cadde ve mahallelerimizdeki sıcak asfalt çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şehir merkezinde ve civar mahallerde sürdürülen altyapı çalışmalarında 30 ekibimiz görev yapıyor. İlçemizin her bölgesinde belirlenen noktalarda ekipler altyapı, yol genişletme, asfalt serimi, asfalt tamiri, kumlama ve tretuvar çalışmaları yürütüyor. Planlı ve programlı çalışmaya önem veriyoruz. Hemşehrilerimiz için modern fiziki altyapıyı oluşturmak ve onların yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalarımıza sezon boyunca devam edeceğiz” dedi. Selçuklunun şehircilik açısından Türkiye'nin en önemli metropol ilçeleri arasında yer aldığını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, yürütülen altyapı ve asfalt çalışmaları ile önceden belirlenen hedeflerin birer birer gerçekleştirildiğini söyledi. Yüksek kapasiteli asfalt şantiyesinde seri üretim yaptıklarını ifade eden Başkan Pekyatırmacı, yeni nesil asfalt plentinde teknolojinin tüm imkanlarını kullandıklarını, altyapıda kaliteye büyük önem verdiklerini belirtti.

Selçuklu Belediyesi, asfalt çalışmaları kapsamında şu ana kadar 40 bin ton asfalt serimi gerçekleştirdi. İlçenin tamamında yoğun bir tempo ile sürdürülen çalışmalarda satıh kaplama, bordür-parke, yol düzenleme gibi muhtelif çalışmalar hız kazandı. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında tam kapasite çalışan 3 adet asfalt finişeri ile Şeker, Sancak ve Selehattin Eyyubi Mahallelerinde asfalt çalışması sürerken, ilçenin muhtelif bölgelerinde 27 yerleşim alanında tretuvar çalışmaları yapılıyor. Sulutas, Küçük Muhsine, Sızma ve Başarakavak başta olmak üzere ilçe merkezine uzak mesafede bulunan dış mahallelerde yol açma, kumlama ve yol tesviye çalışmaları hızla devam ediyor. Sezon sonuna kadar 100 bin ton asfalt serimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Yeni nesil asfalt plentinde laboratuvar ortamında üretim yapan Selçuklu Belediyesi, ilçe genelinde altyapı çalışmalarını 30 ekiple sürdürüyor. Yapılaşmanın hızla devam ettiği ve nüfusun her geçen gün arttığı Selçuklu da 2019 yılı programı başarılı bir şekilde uygulanıyor.