Selçuklu'da atıklar gübre olarak doğaya kazandırılıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından pazar yerlerinde kalan atıkların yanı sıra, çim biçme ve ağaç budama işlemlerinin ardından kalan atıklar toplanıyor. Yapılan çalışma ile üretilen kompostlardan fidan toprağı elde ediliyor.

Geri dönüşüm ve sıfır atık çalışmalarına önem gösteren Selçuklu Belediyesi, belediyecilik faaliyetleri içerisinde kalan atıkları fidan dikiminde kullanılan kompost toprak haline getiriyor. Pazar yerlerinde kalan atıklar, Park Bahçeler Müdürlüğünün çim biçme ve ağaç budama işlemleri sırasında ortaya çıkan atıklar yongalama işlemi yapılarak kompost toprak haline getiriliyor. Elde edilen organik gübre Park Bahçeler ekipleri tarafından fidan dikim faaliyetlerinde kullanılıyor. Atıkları toplayan çevre koruma ekipleri ise toprakla birleştirdikleri atıkları her gün karıştırarak 45 gün içerisinde organik gübre elde ediyor. Bu yöntemle 2021 yılı içerisinde 600 ton kompost üretimi gerçekleştirildi.

“Atıkları gübreye dönüştürerek öncülük yapıyoruz”

Belediye olarak her atığı değerlendirmek adına çalışmalar yürüttüklerini belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Belediyemizin çeşitli ihtiyaçlarını kendimiz karşılıyor, belediye ekonomisine katkı sağlaması amacıyla birçok çalışma yürütüyoruz. Bu anlamda Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin ilçemize kazandırdığımız parklarda kullanması için kompost üretmeye başladık. Park Bahçeler Müdürlüğümüzün parklarda topladığı bitki atıkları ile sebze halinde ve pazar yerlerinde toplanan sebze ve meyve atıklarını belediyemiz tarafından oluşturulan kompost merkezlerinde gübreye dönüştürüyoruz. Yaptığımız faaliyet ile bu konuda önemli bir işe öncülük ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki süreçte bütün konutlarımızdan üretilen organik atıkları doğru bir şekilde kompost ünitelerine ulaştırmak ve bunları gübreye dönüştürerek doğaya kazandırmak” şeklinde konuştu.