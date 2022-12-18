Selçuklu'da atıklar organik gübreye dönüşüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, kompost yapım çalışmaları çerçevesinde bu yıl 550 ton çim, 825 ton ağaç yongasının yanı sıra semt pazarları ile meyve sebze halinden toplanan 240 ton atıktan bin 60 ton kompost üretimi gerçekleştirdi.

Sürdürdüğü çevreci projelerle başarılı işlere imza atan Selçuklu Belediyesi, atıklardan organik gübre elde ederek ekonomiye katkı sağlıyor. Başta pazar yerleri olmak üzere çim biçme ve ağaç budama işlemlerinin ardından kalan atıklar önce toplanıyor, daha sonra yapılan işlemlerin ardından üretilen kompostlardan organik gübre elde ediliyor. Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ve İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekiplerinin işbirliğinde gerçekleşen çalışmalarda yıl boyunca bin 60 ton kompost üretimi gerçekleştirdi.

İşlenen süreç hakkında yapılan açıklamada, park bahçe çalışmalarından ortaya çıkan çim, ağaç yongası ve semt pazarları ile meyve sebze halinden toplanan meyve sebze atıklarından kompost yapımı gerçekleştiriliyor. 45 ile 60 gün süre içerisinde belirli sıcaklık kontrolü sağlanarak karıştırılan malzemeden kompost olarak tabir edilen doğal organik gübre elde ediliyor. Kompost yapım aşamalarında ilk işlem olarak ağaç budama atıklarının yanı sıra yongadan elde edilen alt malzemenin serimi yapılıyor. Daha sonra pazar alanlarından veya toptancı halinden gelen organik atıklar, son aşamada ise çim alanlarından gelen biçilmiş çimler boca edilerek üzerine son kat yine yonga dökülüyor. Hem mayalanarak hem de ıslatılarak sürecin hızlanması sağlanıyor. Böylelikle yaklaşık kırk beş ile altmış günde sürekli sıcaklık kontrolü yapılarak süreç tamamlanıyor.

“Organik atıklara ekonomik değer kazandırıyoruz”

Selçuklu Belediyesi'nin çevre duyarlılığı noktasında önemli çalışmalara imza attığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu çalışmalarımızdan bir tanesi de atıkların organik gübreye dönüştürülmesi. Ekiplerimiz bu amaç doğrultusunda pazarlardan, halden, otellerden ve alışveriş merkezlerinden topladıkları organik atıkları fidanlığımızın arkasında bulunan bölgede oluşturduğumuz kompost üretim merkezinde birleştirerek 40 gün içerisinde gübreye dönüştürüyor. Böylelikle hem şehrimizde oluşan yüksek miktarlı organik atıkların çöpe gitmesini önlemiş oluyor hem de bu organik atıklardan gübre elde ederek bunlara bir ekonomik değer kazandırmış oluyoruz. Bu yıl bin 60 ton kompost üretimi gerçekleştirdik. Hedefimiz önümüzdeki süreçte bütün konutlarımızdan üretilen organik atıkları doğru bir şekilde kompost ünitelerine ulaştırmak ve bunları gübreye dönüştürerek doğaya kazandırmak. Selçuklu Belediyesi olarak sürdürülebilir bir çevre adına her türlü projenin içerinde olmaya gayret edeceğiz” şeklinde konuştu.