Selçuklu'da bir yatırım daha faaliyete geçti

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Tepekent Mahallesinde yapımı tamamlanan Tepekent Ticaret Merkezi Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ında katıldığı törenle açıldı.

Selçuklu da yoğun hafta sonu mesaisi Tepekent Ticaret Merkezi açılışı ve mahalle ziyaretleriyle devam etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın yanı sıra MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan ve teşkilat üyelerinin de yer aldığı Sızma, Başarakavak ve Tepekent Mahalle ziyaretlerinde vatandaşlardan 31 Mart Yerel Seçimlerinde Cumhur İttifakı için tam destek istendi. Programa Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Ak Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru, Meclis Üyesi Adayları, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Ak Parti Selçuklu Gençlik Kolları Başkanı Osman Şahin, Mahalle Başkanları, Meclis Üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

"31 Mart'ta Cumhur İttifakıyla birlikte yeni bir zafer elde edeceğiz"

Selçuklu Belediyesi tarafından Tepekent'e önemli hizmetler kazandırıldığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Bütün bu hizmetlerin kazandırmasında 9 yıl boyunca Selçuklu'ya hizmet eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'ın büyük emekleri var. Hem ilçemize hem de Konyamıza değer katacak büyük işler ve hizmetler üretti. İnşallah önümüzdeki süreçte çok daha büyük işleri Başkanımızla birlikte yapmak bize nasip olacak. Başkanımıza bu güzel günde bizimle birlikte oldukları ve bu zamana kadar Selçuklu Belediye Başkanı olarak ilçemize kazandırdıkları hizmetler için teşekkür ediyoruz" dedi.

Tepekent Ticaret Merkezi ile ilgili bilgiler de paylaşan Başkan Pekyatırmacı,"Burada 21 tane dükkanın yanında üst katımızda sosyal alanlar, muhtarlık binası ve İtfaiye Merkezimiz yer alıyor. Yine burada yeni sosyal alanlar oluşturacağımız yerlerimiz mevcut. Toplamda 1 milyon 263 bin TL'lik bir yatırımın açılışını yapıyoruz" diye konuştu.

31 Mart Yerel Seçimlerinde Tepekent halkından Cumhur İttifakı için tam destek isteyen Başkan Pekyatırmacı," 31 Mart bir beka meselesi. 31 Martta her ne kadar yerelde belediye başkanlarını ve Meclis Üyelerini seçecek olsak da aslında ülkemizin istikrarı için, hükümetimizin daha güçlü bir şekilde yoluna devam edebilmesi ve Meclisimizin de daha güçlü bir şekilde çalışabilmesi için milletimizin eline bir fırsat daha geçiyor. Bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. İnşallah 31 Martta Konyamızda Büyükşehir Belediyemizle birlikte 31 İlçemizi Cumhur İttifakı adaylarıyla birlikte ve büyük bir oy oranıyla zafer elde edeceğiz. Konya'dan elde edeceğimiz sonuç hükümetimizin ve meclisimizin gücüne güç katacak. Bu noktada sizlerden güçlü bir destek istiyoruz. Bu zamana kadar Tepekent bize her zaman en güçlü desteği verdi. Bundan sonra da bu güçlü desteğin süreceğinden şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

"31 Mart Selçuklumuzda zafere atılan bir imza olacaktır"

MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çipan da, “Değerli hemşehrilerime Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin ve Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mustafa Kalaycı beyin selamlarını iletiyorum” diyerek başladı. Ardından Cumhur İttifakının önemine değinen Başkan Çipan, “Temelleri 15 Temmuz'da atılan, Yenikapı ruhu, 16 Nisan Halk Oylaması ve 24 Haziran seçimleri ile resmiyete kavuşan Cumhur İttifakı, milli bir ittifaktır. Her ne kadar iki ayrı parti olarak çalışmalarımıza devam etsek de, 5000 yıllık kadim Türk tarihinin kuralları Cumhur İttifakının temellerini oluşturmaktadır. Cumhur İttifakı tabanı aynı milliyetçi ve muhafazakar iki partinin seçim ittifakı olarak hayat bulmuştur ve olağandır. Tepekent'li hemşehrilerimden Cumhur İttifakımızın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay Beyefendiye ve Selçuklu Belediye Başkan Adayımız Ahmet Pekyatırmacı beyefendiye oylarınızı ve desteklerinizi istiyorum. 31 Martta Ak Partili ve Milliyetçi Hareket Partili tüm belediye meclis üyelerimiz yeni dönemde de görev alacaklar. Rabbim şimdiden kendilerine hayırlı vazifeler yapmayı nasip eylesin. 31 Mart Selçuklumuzda zafere atılan bir imza olacaktır. 31 Mart birliğin, beraberliğin belediyede de birlikte yönetme ittifakı olacaktır. Şimdiden her birinize destekleriniz, dualarınız ve çalışmalarınız için çok teşekkür ediyorum. Sizleri Rabbime emanet ediyorum” diye konuştu.

"Selçuklu ve Konya'mız güzel hizmetler kazanacak"

Tepekent için güzel ve özel bir gün olduğunu ifade eden AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, "Tepekent'e çok da yakışan ve merkezde güzel bir ticaret merkezini mahallemize kazandırıyoruz. Hamdolsun bundan 10 yıl öncesindeki Tepekent ile bugünkü Tepekent arasında çok büyük fark var. Ticaret Merkezimiz, karşıda nikah salonumuz, yanlarda camilerimiz ve ortadaki meydanımız ile beraber Tepekent adeta bir mahalle değil bir ilçe hüviyetine doğru gidiyor. Bu hizmetlerin baş mimarı olan emeği olan Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay'a huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Dolayısıyla önümüzdeki dönem de Selçuklu ve Tepekent için bir fırsat haline dönüştü. Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay, iki tane Genel Başkan Yardımcımız, iki tane bakanımız ve sizlerin desteği ile hem Selçuklu ve Konya'mızda hem de ülkemizde güzle hizmetler üretilecek" dedi.

31 Mart'ın önemine de değinen Özer, "İçinde bulunduğumuz coğrafya ve içinde bulunduğumuz zaman dilimi buradaki bütün seçimler ve yaşanan her türlü toplumsal olayın bir beka meselesi olduğunu gösterdi. Bu nedenle bizler Cumhur İttifakı'nın adaylarıyla birlikte 31 Mart'ta sizlerin güçlü desteği ile yeni bir zafer daha kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

"5 yıl daha sizlere hizmet etmek için yetki istiyoruz"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay Tepekent'in desteğini her zaman yanlarında hissettiklerine vurgu yaparak, "Tepeköy'ün Tepekent olarak değişen ismi sadece isim olarak değil olanak olarak da değişti. Buraya çok sık geldik ve her gelişimizde de bir hizmetle geldik. Sizler de bize destek oldunuz bağrınıza bastınız. Bizden sonra da Ahmet Başkanımla hizmetler devam ediyor Allah'ın izniyle. Kendisiyle Selçuklu'da 9 yıl birlikte çalıştık ve hala çalışmaya devam ediyoruz. Hep birlikte daha güçlüyüz ve inşallah önümüzdeki beş yılda daha çok hizmet edeceğiz. Sizlerden bir ricamız var bu seçim her şeyden daha önemli çünkü bir beka seçimi. Tepekent'ten her seçimde yükselen bir grafikle destek aldık. Bu seçimde daha güçlü bir destek bekliyoruz. Buralardan aldığımız destekler hizmet ederken bizi teşvik ediyor gücümüze güç katıyor. Selçuklu Belediye Başkanı iken temelini attığımız yerlerin kurdelesini Büyükşehir Başkanı olarak açmak bizim için büyük bir mutluluk. Belediye seçimlerinde beş yılın muhasebesi hem de gelecek için yetkilendirme var. Biz geçmiş beş yılda aldığımız oyların hakkını vermek için gece gündüz çalıştık şimdi bir beş yıl daha yetki istiyoruz. Verdiğiniz her oy sadece bize değil Cumhurbaşkanımıza olan bir destek. Daha güçlü ve büyük bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Geleceğin Türkiye'sine inşa etmek için güçlü bir desteğe ihtiyacımız var yeni hizmetler yapabilmek için bu seçimin sonucu önemli. Bugüne kadar verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Şimdiden 31 Mart akşamında vereceğiniz destek için teşekkür ediyorum tesisimizin hayırlı olmasını diliyorum" dedi.