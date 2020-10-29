Selçuklu'da bisiklet ve kaykay parkı açıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından yapılan bisiklet ve kaykay parkı ile 11 mahalle parkının açılışı yapıldı.

Selçuklu Belediyesi, Sancak Mahallesi'nde yapılan bisiklet ve kaykay parkı ile 11 mahalle parkının açılışını düzenlenen törenle yaptı. Mahalleye yeni bir görünüm kazandıracak park, amatör bisikletçilerin yanı sıra profesyonel sporcuların da hareketlerini sergileyebileceği şekilde dizayn edildi. Tamamı 7 bin 785 metrekare olan Sancak Bisiklet ve Kaykay Parkında 5 bin 485 metrekare yeşil alan yer alırken sporseverler için ise 366 metre koşu yolu yapıldı.

Başkan Pekyatırmacı; "Konya'nın ilk bisiklet parkuru olma özelliğini taşıyor"

Böyle bir parkı ilçeye kazandırdıkları için mutlu olduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Yaklaşık 8 bin metrekare alana sahip parkımız, bisiklet kenti olan Konyamızda hizmet verecek ilk bisiklet parkuru olma özelliği taşıyor. Yapımı bir milyon 200 bin Türk Lirasına mâl olan parkımızda 70 metre ve 350 metre olmak üzere iki adet parkur, 366 metre koşu ve yürüyüş yolu ile seyir tepesi yer alıyor” dedi.

Belediye olarak spora her türlü desteği verdiklerini ifade Başkan Pekyatırmacı, “Spora ve sporcuya her daim önem veren ve desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Belediyemiz, ata sporumuz olan bisiklet için de gerekli yatırımları yapmaktadır. 1998 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren Selçuklu Belediyespor Kulübü Bisiklet Takımımız, bugüne kadar birçok başarılı sporcular yetiştirmiş ve önemli başarılara imza atmıştır. İnşallah bu çalışmalarımızı önümüzdeki süreçte de devam ettireceğiz ve mahallelerimiz daha yeşil bir görünüme bürünecek. Yapımını tamamladığımız ve yeni yapacağımız parklarımızla birlikte inşallah gelecek nesillere daha yeşil bir Selçuklu bırakmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Hasan Angı; “Buradan ülkemizi temsil edecek sporcular çıkacak”

Bisiklet ve kaykay parkının ilçeye yeni bir görünüm kazandıracağını belirten AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, “Diyanet İşleri Başkanlığının bu haftaya ait belirlediği ‘Peygamber ve çocuk' temasının tam da uygulaması içindeyiz. Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdikleri ve onun ümmeti olmanın bugün de daha fazla ihtiyacını hissettiğimiz dünya insanlığı adına yaşadığımız süreçte gençlerimizi geleceğe hazırlamak, onların enerjilerini tehlikesiz bir şekilde harcamalarına ve buradan doğacak sporların da gelecekte Türkiye'yi temsil edeceğine inanıyoruz. Aynı şekilde dünyada bütün spor dallarında olduğu gibi bisiklet sporunda da özlediğimiz günlere inşallah yakın zamanda döneriz. Aynı anda 12 güzel tesis bu ilçenin insanlarına sunuluyor. Belediye Başkanımız ve tüm meclis üyesi kardeşlerimize, emeği geçen belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından dua ile protokol açılış kurdelesini keserek Sancak Bisiklet ve Kaykay parkı ve 11 mahalle parkının açılışını gerçekleştirdi. Açılış sonrasında Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ile protokol üyeleri parkurda bisiklet kullandı.

Törene; Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Übeyit Aça, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, MHP Selçuklu İlçe Başkanı Güzide Çıpan, Selçuklu Belediyesi meclis üyeleri ile belediye başkan yardımcıları, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu, Sancak Mahalle Muhtarı Emel Uçar ve vatandaşlar katıldı.