Selçuklu'da Bisiklet ve Kaykay Parkı açılıyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından Selçuk Mahallesinde yapımı tamamlanan Bisiklet ve Kaykay Parkı 22 Eylül Çarşamba günü açılıyor.

Selçuklu'da yaşam kalitesini arttıran ve tüm sakinlerinin ihtiyaçlarını gözeterek yatırımlarını sürdüren Selçuklu Belediyesi, ikincisini Selçuk Mahallesi'nde inşa ettiği Bisiklet ve Kaykay Parkını düzenlenecek program ile açıyor. Selçuklu Belediyesi geçtiğimiz yıl Sancak Mahallesine de hem bölge sakinlerinin hem de çocukların bisiklet ve kaykay ile vakit geçirebilecekleri park kazandırılmıştı. 5 bin 283 metrekare alanda yer alan kaykay parkı içerisinde 2 masa tenisi, 2 satranç, 1 bocce, çizgi oyun grupları alanı, 3 trambolin, 375 metre koşu yolu, 30 metrekare çıplak ayakla yürüyüş alanı ve parkurları izlemek için seyir tepesi bulunuyor. Parktaki toplam yeşil alan ise 2 bin 180 metrekare.

“Selçuk Bisiklet ve Kaykay Parkımız da Selçuklumuza çok yakıştı”

Selçuklu'da çocuk ve gençlere yönelik yatırımlarına bir yenisini daha eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Daha önce Sancak Mahallemize yaptığımız bisiklet ve kaykay parkı çocuklarımızdan büyük ilgi gördü. Bunun üzerine Selçuk Mahallemize de çocuklarımızın rahatlıkla bisikletlerine binebilecekleri, kaykaylarıyla rahatlıkla kayabilecekleri çok güzel bir parkın yapımına başladık ve kısa sürede tamamladık. Parkımız 40 geleneksel oyununun çocuklarımız tarafından oynayabileceği farklı istasyonlardan oluşuyor. Yine vatandaşlarımız buraya geldikleri zaman yalınayak yürüyebilecekleri, parkurlar üzerinde inşallah günün stresini günün elektriğini burada atmış olacaklar. Hem çevre düzenlemesi ile hem yürüyüş parkuruyla, bisiklet ve kaykay parkıyla Konya'da, Konya'mızın merkezinde inşallah bir cazibe merkezi olacak. 22 Eylül de açılışını gerçekleştireceğimiz Selçuk Mahallesi Bisiklet ve Kaykay Parkımız şehrimize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.