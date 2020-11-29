Selçuklu'da cami avluları yeşile bürünüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilçede bulunan 8 caminin avlusunda çevre düzenleme çalışması gerçekleştirdi.

Selçuklu Belediyesi, ilçede bulunan camilerin çevre düzenlemesini gerçekleştirerek cami alanlarını güzelleştiriyor. Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde bulunan camilerin çevresinde çalışmalarını sürdürüyor. 2020 yılında ekipler 8 camide parke bordür çalışmalarının yanı sıra yeşillendirme çalışmaları da gerçekleştirildi.

Selçuklu'da bulunan Bosna Hersek Mahallesi Ulu Cami, Kosova Mahallesi 15 Temmuz Cami, Sızma Şehit Muhammet Aygör Cami, Selahaddin Eyyubi Mahallesi Selahaddin Eyyubi Cami, Feritpaşa Mahallesi Azimkaya Cami, Hacıkaymak Mahallesi Hatice Hatun Cami, Sille Ak Mahalle Şura Cami ve Sancak Mahallesi Hacı Yusuf Özönder Cami'nde ekipler çalışmalarını yaparak vatandaşların hizmetine sunuldu.

Başkan Pekyatırmacı: “8 camimizde çalışmaları tamamladık”

Cami çevrelerinde yapılan çalışmayla camilerin daha güzel bir görünüme büründüğünü ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu Belediyesi olarak hemşehrilerimizin ihtiyaçları noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mahallelerimizin ihtiyaçları için yeni yaptığımız tesislerin yanında çevre düzenlemelerini de yapıyoruz. Bu anlamda camilerimizin parke-bordür ve yeşillendirme çalışmalarını yaparak 8 camimizde çalışmaları tamamladık. İnşallah kar yere düşene kadar bu çalışmaları sürdürerek daha fazla camimizi güzelleştirmeye çalışacağız” ifadelerini kullandı.