Selçuklu'da Cuma Buluşmaları devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı “Cuma Buluşmaları” çerçevesinde Sızma Aşağı Camisi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın her hafta farklı bir mahallede gerçekleştirdiği Cuma Buluşmaları'nın bu haftaki adresi Sızma Mahallesi oldu. Başkan Pekyatırmacı Sızma Aşağı Camisi'nde kılınan Cuma namazının ardından vatandaşlarla görüşerek onlardan gelen istek ve önerileri dinledi. Cuma Buluşması'nda Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkan Yardımcısı Ali Dığrak, Selçuklu İlçe Müftüsü Bekir Derin, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Sızma Mahalle Muhtarı Ramazan Dinç, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin yanı sıra birim müdürleri de eşlik etti. Çocuklarla yakından ilgilenen Başkan Pekyatırmacı ve Başkan Altay onlara Konyaspor forması hediye etti.

“Cuma Buluşmaları birlik ve beraberliğe vesile oluyor”

Cuma Buluşmaları'nın ilçenin ihtiyaçların yerinde tespit edilmesine ve sorunların çözümüne büyük katkı sağladığını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, "Selçuklu Belediyesi olarak ilçemizin yaşam standardının yükselmesi için Konya Büyükşehir Belediyemizle de işbirliği ve uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu noktada en büyük destekçimiz hemşehrilerimiz. Gönül Belediyeciliği anlayışı doğrultusunda birlik ve beraberlik ruhuna uygun olarak her fırsatta onlarla bir araya geliyor öneri, istek ve taleplerini dinliyoruz. Bu buluşmalar Selçuklu'da ortak aklın ve istişare kültürünün yaşatılmasına katkı sağlarken, hemşehrilerimizle olan bağlarımızın daha da güçlenmesine de vesile oluyor. Allah beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

“Şehrimizi daha da ileri taşımaya gayretindeyiz”

Yeni yılın ilk Cuma Buluşması'nda Sızma Mahallesi'nde hemşehrileriyle bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Fırsat buldukça Cuma günleri şehrimizin farklı camilerinde vatandaşlarımızla görüşüyor, onlardan gelen istek ve önerileri dinliyoruz. Bu hafta gönlümüzde her zaman ayrı bir yeri olan Sızmalı hemşehrilerimizle birlikteyiz. Hep birlikte, “Konya Modeli Belediyecik” ilkesi ile şehrimizi daha da ileriye taşıma gayretimiz artarak devam edecek” dedi.