Selçuklu'da Cuma Buluşmaları devam ediyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma Buluşmaları çerçevesinde Mobilyacılar Sitesinde vatandaşlar ile bir araya geldi.

Selçuklu Belediyesi tarafından her hafta farklı bir lokasyonda gerçekleşen Cuma Buluşmaları devam ediyor. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'nın bu haftaki adresi Mobilyacılar Sitesi oldu. Mute Camisi'nde kılınan Cuma namazının ardından esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Pekyatırmacı, gelen istek ve önerileri dinledi. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı'ya, Ak Parti Konya Milletvekili Adayı Latif Selvi ve Ercan Uslu, Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Asım Ceyhan, Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş, Selçuklu Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Avcıoğlu eşlik etti.

"Vatandaşlarımızın desteği bizler için önemli"

"Selçuklu'da yaşayan hemşehrilerimizin yüzlerin güldüğünü görmek bizleri daha çok çalışmaya teşvik ediyor” diyen Başkan Pekyatırmacı, “Her fırsatta hemşehrilerimizle bir araya gelmeye gayret gösteriyoruz. Cuma buluşmaları çerçevesinde her hafta ilçenin farklı bir bölgesinde hemşehrilerimizle buluşuyor, onlardan gelen istek ve önerileri bizzat kendilerinden dinliyoruz. Amacımız hemşehrilerimizin günlük yaşamını kolaylaştıracak, güzelleştirecek ve standardını arttıracak işler ortaya çıkarmak. Bu projeleri hayata geçirirken vatandaşlarımızın da desteği bizler için çok önemli. Onların önerilerini dikkate alıyoruz ve Selçuklumuza birlikte hizmet diyoruz. Selçuklu demek hizmet demek. Türkiye'ye örnek belediyeyiz" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Cuma namazının ardından AK Parti Konya Milletvekili Adayları ile Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Günbaş'ı ziyaret etti.