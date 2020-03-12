Selçuklu'da dezenfekte çalışmaları sürüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi son zamanlarda dünya çapında yayılan ve ülkemizde de ilk kez tespit edilen koronavirüs salgını sebebiyle ilçede yer alan cami,okul ve toplu kullanım alanlarını özel solüsyonla ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ilk koronavirüs vakasının Türkiye'de de görüldüğü açıklamasının ardından ülke genelinde alınan tedbirler kapsamında Selçuklu Belediyesi de dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel olarak oluşturulan ekipler ilçede yer alan cami,okul ve toplu kullanım alanlarını özel solüsyonla ilaçlayarak dezenfekte ediyor.

Belediye yetkilileri tarafından yapılan açıklamada: “Dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan koronavirüs vakaları ve mevsim koşulları da dikkate alınarak, okullardaki çocukların daha hijyenik koşullarda eğitim görmesi, vatandaşların cami ve ibadethanelerde daha hijyenik koşullarda ibadetlerini yerine getirmeleri ve kamu kurum ve kuruluşlarında oluşabilecek salgın hastalıklara karşı halkın ortak kullanım alanlarını virüslerden ve bakterilerden temizliyoruz” denildi.

Açıklamada vatandaşlardan Sağlık Bakanlığı tarafından virüsle mücadele noktasında yapılan açıklamaların dikkate alınması ve hijyen koşullarının oluşturulması için azami özen gösterilmesi istendi.

Selçuklu'da vatandaşların sosyal hayatını daha rahat idame edebilmeleri için önlemlerini alan Selçuklu Belediyesi korona virüsü ve bakterilere karşı ilaçlama çalışmalarına periyodik olarak devam edecek.