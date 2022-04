Selçuklu'da eğitim alanında iş birliği protokolü imzalandı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Selçuk Üniversitesi ve Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında İmam Hatip Okullarının fiziki ortamlarının iyileştirilmesi anlamında iş birliği protokolü imzalandı.

Her alanda olduğu gibi eğitim anlamında da önemli çalışmalar yürüten ve bu konuda kurumlarla iş birliği içerisinde olan Selçuklu Belediyesi, İmam Hatip Okullarının Fiziki Ortamlarının İyileştirilmesi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması ve Eğitim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik İş Birliği Protokolü'nün de ortağı oldu. Projenin fikir sahibi Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olurken Selçuk Üniversitesi de projeye akademik anlamda destek vererek çalışma yürütecek. Selçuklu Belediyesi Encümen salonunda gerçekleşen iş birliği protokol törenine Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Metin Aksoy, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, projede yer alan akademisyenler ve öğretmenler katıldı. İmam Hatip Okullarının Fiziki Ortamlarının İyileştirilmesi, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması ve Eğitim Kalitesinin Artırılmasına Yönelik proje ile okullar arası imkan farklılıklarını azaltılması, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak, eğitim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının teşvik edilmesi, İç mekanların; tasarımıyla öğrencileri araştırmaya, keşfetmeye, deney yapmaya, ve düşünme kabiliyetlerini geliştirmeye yöneltecek sınıfların tasarlanması hedefleniyor.

“Bu proje çok güzel bir iş birliğinin meyvesi olacak”

Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar projenin ortaya çıkması ile ilgili olarak, “Bakanlığımız eğitim ortamlarının fiziki farklılıklarının giderilmesi yani okullar arasındaki fiziki farklılıkların giderilmesi ve belli bir eğitim standardına kavuşturulması, yenilenebilir enerji kullanımı, eğitim kalitesinin artırılmasıyla alakalı projeler başlatmış ve öncelikli hedef olarak bu alanları belirlemiş durumda. Bu çerçevede şu anki Bakan Yardımcımız Nazif Yılmaz Bey ilimizi ziyaretleri sırasında birkaç okulumuzu gezmişti özellikle bazı İmam Hatip okullarımızın bazılarının fiziki imkanlarını çok beğendi ve ‘bu okullarımızın sayılarını artırmamız lazım ve diğer okullarda da fiziki ortamların iyileştirilmesi ile ilgili bir çalışma yapılsın' dedi. Biz hocalarımızla birlikte bir değerlendirme yaptık ve akabinde özellikle üniversitemizin bu alandaki deneyimlerinden de yararlanarak farklı projelerle ve inovatif fikirlerle farklı tasarımların ortaya çıkması adına üniversitemizle iş birliği yaparak bu projeye başlamanın kanaati hasıl oldu. Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz kendisine bunu arz ettiğimiz zaman hemen gönüllü bir şekilde destek vereceğini ifade etti. Böylelikle bu işbirliği ile bu proje hayata geçmiş olacak inşallah” cümleleriyle bilgi verdi.

“Öğrencilerimizi en iyi koşullara kavuşturmak bizim önceliklerimizden”

Selçuklu Belediyesinin her alanda olduğu gibi eğitim için de her türlü iş birliğine açık olduğunu ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Türkiye'de okullara yeni bir boyut kazandırıyoruz. Selçuklu Belediyesi olarak da bunu yaparken çok önemli bir dayanışma ve birlikteliği de en iyi şekilde ortaya koymuş oluyoruz. Her zaman bu işbirliğine ve dayanışmaya önem veriyoruz. Hem İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzle hem İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle hem de Selçuk Üniversitemizle bu işbirliği ve dayanışmayı çok güçlü bir şekilde yürütüyoruz. Bu zamana kadar pek çok projeyi birlikte hayata geçirdik. Başta Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yürüttüğümüz SEDEP projesi, Selçuk ve Necmettin Erbakan üniversitemizle birlikte yürüttüğümüz Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezimiz ve diğer kültürel, sosyal ve eğitim alanında yürüttüğümüz işbirliği projeler ile çok önemli sonuçları alıyoruz. Bu proje benim için heyecan verici bir proje. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz ilk bahsettiği zaman üzerimize ne düşerse her zaman yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmiştik. Hem üniversitemiz Mimarlık Fakültesi ve öğrencilerine hem Milli Eğitim Müdürlüğündeki eğitim koordinatörlerimize ve hocalarımıza ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Ciddi bir çalışma yapılmış ve bu çalışma sonucunda uygulamaya dönük çok önemli doneler ortaya çıkmıştır. Okullarımızın fiziki ortamları çok önemli. Biz okullarımızda çocuklarımızı sadece akademik yönden belli başarıları elde etmesinin yanında kendilerini geliştirmeleri, kendilerinin yeteneklerini ve kabiliyetlerini keşfetmeleri ve kendilerini doğru bir şekilde özgürce ifade edebilmeleri için mutlaka farklı ortamlara sahip olmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bunun içinde ilçemizde 3 yıldır okul dışı eğitim ortamları adı altında farklı imkanları Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte sağlamaya gayret ediyoruz. Çokta olumlu neticeler alıyoruz. Ama bu proje ile birlikte artık okul dışı eğitim programlarını okul içine taşımış oluyoruz. Bizim dışarıda sağlamaya çalıştığımız atölyeleri, fiziki mekanları okul içerisinde oluşturmuş oluyoruz. Bu da çok önemli bir zenginlik, öğrencilerimizin hem derslere olan ilgisi hem de kendilerini geliştirmeye dönük yapacakları faaliyetler yönünden çok önemli katkıları sunacağını düşünüyorum. Tekrar bu projenin ortaya çıkmasında ve bu çalışmaların yapılmasında emeği geçen başta İlçe Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere değerli dekanımız ve tüm ekibe teşekkür ediyorum. İl Milli Eğitim Müdürümüz ve Rektörümüze de vermiş olduğu desteklerden dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İnşallah örnek bir çalışmayı hem Selçuklumuzdan hem de Konya'mızdan ortaya çıkartmış olacağız” şeklinde konuştu.

“Bu proje hem Konya hem de Türkiye'ye örnek olacak”

Her konuda olduğu gibi eğitim noktasında da Konya'da kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çeken Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, “Sahada görülmüş ihtiyaçlar belirlenmiş ve ihtiyacın arkasından da ortaya bir sonuç çıkıyor ve bizim bakanlık olarak en fazla önem verdiğimiz konuların başında öğrenme farklılığı ve imkan farklılıkların azaltılması buradaki farkın en aza indirgenmesi. Fiziki olarak bakıyoruz bu farklı bir açılım getiriyor. Şimdiye kadar bakanlığımız ve yerel destekli çok işler yaptık ama bu farklı bir pencere açıyor. Konya için Türkiye için Selçuklu'dan çıkan önemli bir proje olacak. Akademik başarılar noktasında üniversitelerle, belediyemizin desteğiyle, öğretmen arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalışıyor. Ama fiziki ortamların iyileştirilmesi çok önemliydi. Herkesin servise binmeden kendi mahallesindeki okula gitmesi çok önemli bu proje buna imkan sağlayacak. İkincisi, son günlerin çok önemli başlığı olan yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması temiz okul dediğimiz kavram içerisinde bu başlıkta başlı başına bir değer. Üçüncüsü de kalitenin artırılması. Bir emek var bir birliktelik var. Konya bu konudaki Türkiye'deki en iyi örnek. Üniversitelerimizle, belediyelerimizle, milli eğitim diğer kurumlarla çok güzel çalışmalar yapıyor. Tabi Selçuk Üniversitemiz, Necmettin Erbakan Üniversitemiz, Konya Teknik Üniversitemiz ve özel üniversitelerimizle birliktelik güzel ama taçlanmış farklı bir birliktelik olacak. Selçuklu Belediyemiz başkanımız nezdinde her zaman desteklerini bizlerden esirgemiyorlar kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

“Halkla iç içe olan bir üniversiteyiz”

Toplumla üniversitenin iç içe olduğunu bu proje ile bir kez daha gösterdiklerini belirten Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy, “Böyle önemli bir projede paydaş olmanın mutluluğu ve onun toplumla birlikte üniversiteyle buluşma hedefine doğru ilerleyecek bir adım olması adına da önemli bir projede yer aldığımız için kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum ve diğer paydaşların bu projede yer alan destekçilerine de teşekkür etmek istiyorum. Olması gereken oluyor aslında, toplumun kurumlarının bir arada ortak hareket etmesi ve toplumun daha olumlu ve daha iyi yerlere gelmesi için çok önemli bir durum. Hocamız sunum yaparken ben dünyadaki diğer okulları gözümün önüne getirdim ve bizim okuduğumuz dönemlerden bugünlere gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fiziki mekan bu anlamda önemli mi? Evet gerçekten çok önemli insanların hayal dünyasını onların ruh dünyasını, kendilerine ortaya koyacakları özgüvenleri sağlaması açısından önemli. Bunlara katkı verdiği için Selçuklu Belediyesine teşekkür ediyoruz. Biz ne zaman sıkıntı yaşasak veya ortak bir proje yürütsek her zaman Selçuklu Belediyemizi yanımızda buluyoruz. Bu anlamda da başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Akademik anlamda bakış, hocalarımızın sahada öğrencilerle birlikte olmaları bizim kaçırdığımız tarafları görmeleri ve belediyemizin de bu anlamda desteği bu birliktelikte daha güçlü projelerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Dünyadaki en büyük sorun enerji yenilenebilir enerji ve buna yönelik farkındalığın oluşturulması bile çok kıymetli. Bu anlamda da üniversite olarak bizim her zaman hedefimiz toplumla birleşen ve değerlerini toplumla ortak değerler olarak benimseyerek ortak bir çalışma yapan üniversite ortaya çıksın istiyoruz. Toplumdan uzak kalan bir üniversite yapısını benimsemiyoruz. İlim ve bilimi biz bu toplum için üretiyoruz ve bu toplumun faydasına üretiyoruz” ifadelerini kullandı.

Proje ile ilgili sunumun ardından gerçekleşen protokol töreni imzaların atılması ve toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.