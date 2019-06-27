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Selçuklu'da “Gönülden Nağmeler” rüzgarı esecek

Konya’nın merkez Selçuklu ilçesinde, “Gönülden Nağmeler” isimli Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirilecek.

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesinde, “Gönülden Nağmeler” isimli Türk Sanat Müziği konseri gerçekleştirilecek.


Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Gönülden Nağmeler Topluluğu, Selçuklu Belediyesi iş birliğiyle 29 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00'da Selçuklu Kongre Merkezinde sanatseverlerle buluşacak.


Etkinlikte, Şef Necmettin Akben yönetimindeki Gönülden Nağmeler Programı, Türk Müziği sanatçılarının solo performanslarının yanı sıra koro olarak seslendireceği eserlerde başta Ömer Faruk Belviranlı olmak üzere, 10 yıldan beri Klasik Türk Müziği Korosu ses sanatçısı olarak görev alan Çiğdem Gürdal, lise eğitimi zamanında Türk Halk Müziği Ses Yarışmasında Türkiye birincisi olan Nilgün Kızılcı, başarılı halk müziği yorumcularından Enver Merallı, Zerrin Naycı, Neşe Dursun Saraç, Suat Kılıç, Turgut Karadeniz'in yorumları ile müzikseverlerle buluşacak.


29 Haziran Cumartesi akşamı 20.00'da Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleşecek “Gönülden Nağmeler” programının davetiyeleri SKM Bilet Gişesinden temin edilecek.

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