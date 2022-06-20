Selçuklu'da haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları sürüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi Sağlık İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri koordineli bir şekilde mahalle ve sokaklarda böcek ve sineklere karşı gece gündüz ilaçlama çalışmaları yürütüyor.

Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çevre ve yeşil alanda oluşan sinek ve böceklere karşı teyakkuz halinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor. 6'şar ekip toplam 24 personelle ilaçlama çalışmasını yürüten ekipler ilçenin tüm noktalarında çalışmalarını yürütüyor. Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler periyodik olarak ilçede bulunan tüm mahallelerde belirlenen günlerde olumsuz hava koşulu olmadığı sürece ilaçlama çalışması yürütüyor. Sabah saat 06.00-10.00 ve akşam saat 18.00-23.00 arasında yapılan ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor. ULV ilaçlama makineleri ile donatılan araçlarla 6 ilaçlama ekibi, ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyor.

Belediye sınırları içerisinde ilaçlama çalışmalarında koordineli bir şekilde yeşil alan ve park alanlarında böceklere karşı ilaçlama çalışması yürüten Selçuklu Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de 6 ekip 18 personelle gece saat 22.00 sabah 06.00 ile sabah 07.30 akşam 17:30 saatlerinde çift vardiya sistemiyle ilçenin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor.