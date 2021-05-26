Selçuklu'da haşereyle mücadele çalışmaları

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi ilaçlama ekipleri sağlıklı ve temiz bir çevre için tüm ilçede periyodik olarak çalışmalarını sürdürüyor.

Selçuklu Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı ilaçlama ekipleri ilçe genelinde haşerelere karşı mücadele ediyor. Ekipler tarafından periyodik olarak ilçede bulunan tüm mahallelerde belirlenen günlerde olumsuz hava koşulu olmadığı sürece ilaçlama çalışması yapılıyor. Saat 06.00-10.00 ve 18.00-23.00 arasında yapılan ilaçlama çalışmalarında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor. ULV ilaçlama makineleri ile donatılan araçlarla 6'sı merkezde, 1'i de dış mahallelerde olmak üzere toplam 7 ilaçlama ekibi, ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyor. İlaçlama ekipleri rüzgarlı ve yağışlı havalar dışında Selçuklu'da her mahallede haftada en az bir kez ilaçlama gerçekleştiriyor. İlaçlama sırasında ise anons yapılarak uyarılan ve kronik hastalığı olan vatandaşların ilaçlardan etkilenmemesi için kapı ve pencerelerini kapatması isteniyor.

“Hemşehrilerimizin yaşam konforu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Tüm Selçuklu sakinlerinin rahat bir şekilde yaz mevsimi geçirebilmeleri için ilaçlama çalışmalarına ilçe genelinde devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Selçuklu'da hemşehrilerimizin sorunsuz bir yaz dönemi geçirmeleri için her mahallemizi haftada en az bir kere ilaçlıyoruz. Bu yıl ilaçlama için 1 ton civarında ilaç kullanılması planlanıyor. İlaçlama çalışmalarında kullandığımız kimyasal maddelerin doğada yaşayan diğer canlılara zarar vermemesi için hassasiyet gösteriyoruz” dedi.