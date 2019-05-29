Selçuklu'da “Hayal Dünyası Odası” projesi hayat buldu

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesinin Proje Destek Programı kapsamında tamamladığı “Okulda Oyunla Terapim” projesi bünyesindeki ‘Hayal Dünyası Odası'nın açılışı yapıldı.

Selçuklu Belediyesi Proje Destek Programı kapsamında tamamlanan bir proje daha hayata geçti. Çeşitli olumsuzluklar sebebiyle oyun oynayamayan çocuklar oyun terapi odası projesi sayesinde arkadaşlarıyla daha kolay iletişim kurabilecek. Selçuk Üniversitesi ve Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğünün de paydaşı olduğu projenin uygulama odası Cahit Zarifoğlu İlkokulunda açıldı.

Proje hazırlayıcısı olan Dr. Cengiz Çelik'in proje ile ilgili kısa sunumu sonrasında konuşan Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, “Bu yıl Proje Destek Programımızın dördüncüsünü yapıyoruz ve bu süre zarfında birçok projeye destek verdik bundan sonra da toplumumuza faydalı projelere aynı şekilde destek vermeye devam edeceğiz. Ben bu projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük de, “Bu projede hem belediyemizi hem üniversitemizi hem de Milli Eğitim Müdürlüğümüzü bir arada iç içe görmek bizleri ayrıca memnun etti ve bu işbirliğini de örnek bir noktaya taşıdı. Öğretmenlerimiz, okullarımız bir şey istediklerinde bizler buradayız sonuç itibariyle hepimizin çalışması şehrimizin, çocuklarımızın ve ülkemizin kazanması içindir. Ben de emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından “Oyun Terapi Odası” açılışı yapıldı. Daha sonrasında protokol üyeleri okul bünyesinde bulunan atölyeleri ve etkinlik sınıflarını ziyaret etti. Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda gerçekleşen açılış törenine Selçuklu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Çakar, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük, AK Parti Selçuklu İlçe Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci Selçuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, akademisyenler, SEDEP Koordinatörleri ve öğretmenler katıldı.