Selçuklu'da hedefe ulaşıldı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, pandemi süreci nedeniyle geç başladığı altyapı çalışmalarında, 1 milyon 850 bin metrekare asfaltlama yaparak hedefine yüzde 90 oranında ulaştı.

Selçuklu Belediyesi ekipleri pandemiye rağmen altyapı çalışmalarını sürdürüyor. Pandemi nedeniyle çalışmalara geç başlayan ekipler, sezon boyunca toplamda bir milyon 850 bin metrekare asfalt çalışması yaptı. Merkez ve taşra mahallelerde sıcak asfalt ve sathi kaplama asfalt uygulamasıyla yollar güvenli hale getirilerek standartları yükseltti. Asfaltlama çalışmalarının yanı sıra 350 bin metrekare parke ve 110 bin metre bordür çalışması gerçekleştirdi.

2020 yılında 2 milyon metrekare asfaltlama, 450 bin metrekare parke ve 150 bin metre bordür çalışması yapma hedefini pandemiye rağmen yüzde 90 oranında ulaşan Selçuklu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri mevsim koşulları el verdiği sürece çalışmalarını sürdürerek yıl sonuna kadar hedefi yüzde 100 tutturmayı planlıyor.

“Altyapıda pandemiye rağmen önemli yol kat ettik”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, altyapı çalışmalarına geç başlamalarına rağmen önemli bir yol kat ettiklerini söyledi. Başkan Pekyatırmacı şöyle konuştu; "Hedeflediğimiz noktaya yüzde doksan oranında yaklaştık. Tabi asfaltlama çalışmalarımız bir taraftan da devam ediyor. İlçemizdeki yolları sürücülerin daha hızlı gitmesi için değil, daha güvenli yolculuk yapmaları için güçlendiriyoruz. Bu noktada taşra mahallelerimizin yanında ilçe merkezinde trafik açısından önemli prestij caddesi diyebileceğimiz caddelerimizde çalışmalarımızı tamamladık. Kar yere düşmeden iş bitmez. Biz de bu düşünce ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu çalışmalarımızı tamamlayarak hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız.”