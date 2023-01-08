Selçuklu'da “Hizmet Masası” köprü görevi görüyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, 2022 yılında hizmet masası, elektronik posta, CİMER, telefon ve sosyal medya üzerinden aldığı 193 bin 214 başvuru ile vatandaşların taleplerini yerine getirdi.

Selçuklu Belediyesi tarafından Selçuklu'da vatandaşların hızlı ve kaliteli hizmet alması amacıyla geliştirilen uygulamalar beğeni topluyor. Halkla ilişkiler ve ulaşılabilirlik faaliyetlerine önem veren Selçuklu Belediyesi hizmet masası aracılığıyla belediye ve vatandaş arasında güçlü iletişim ağını sağlıyor. Bu çerçevede Selçuklu Belediyesi hizmet masası, elektronik posta, CİMER, telefon, sosyal medya gibi farklı iletişim noktalarından 2022 yılında 193 bin 214 talep aldı. Farklı müdürlüklerin çalışmaları için gelen talepler yerine getirilerek vatandaşların bu hizmetleri daha hızlı almaları sağlandı. Selçuklu Belediyesine vatandaşlardan en fazla talep hizmet masası üzerinden verilen dilekçe ile geldi. 31 bin 436 vatandaş belediye binasına gelerek hizmet masasına dilekçe yoluyla başvurdu. 32 bin 582 vatandaş ise Selçuklu Belediyesi çağrı hatları üzerinden ulaşarak talep ve istekte bulundu. Vatandaşlar sosyal medya, kurumsal elektronik posta, kurumsal site, faks ve CİMER gibi farklı ulaşım şekliyle 10 bin 651 talep ileterek toplamda 193 bin 214 başvuru yaptı. Öte yandan Selçuklu Belediyesi çağrı merkezine 2022 yılı içerisinde 118 bin 691 çağrı karşıladı.

“İletişim kanallarımızı da daima açık tutuyoruz”

Selçuklu Belediyesi olarak belediye hizmetlerini vatandaşların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiklerini ve çözüm odaklı hizmet anlayışı ile çalıştıklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Gönül belediyeciliği ilkesi doğrultusunda Selçuklu'da hemşehrilerimize kapılarımız her zaman açık. Bu amaçla iletişim kanallarımızı da daima açık tutuyor, hemşehrilerimizin ihtiyacına cevap vermek için çalışıyoruz. Hemşehrilerimizin belediye hizmetlerine daha kolay ve hızlı erişimi noktasında büyük kolaylıklar sağlayan hizmet masası ile çok geniş bir yelpazede vatandaşlarımızın öneri, istek ve şikayetlerini kayıt altına alıyor, talep edilen konu hakkında yapılan başvuruları ilgili müdürlüklere ulaştırarak hızlı çözümler sunuyoruz. 2022 yılında da hizmet masasında görev alan ekip arkadaşlarımız büyük bir özveri ile vatandaşlarımızın birçok talebine cevap verdi ve çözüm üretti. Bu noktada memnuniyeti en üst seviyede tutmanın gayreti içerisindeyiz. Hizmet alan vatandaşlarımızın mutluluğu bizleri de mutlu ediyor” dedi.