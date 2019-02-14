Selçuklu'da hizmetler istişare ediliyor

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek yatırımlar ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

İlçeye yapılan hizmetleri mahalle muhtarlarıyla ve mahalle sakinleriyle istişare eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahallesi sakinleriyle bir araya gelerek yatırımlar ve projelerle ilgili görüş alış verişinde bulundu. Ahmet Keleşoğlu Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda, mahalle sakinlerinin önerilerini ve taleplerini ayrı ayrı dinleyen Başkan Pekyatırmacı'ya, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer, Teşkilatlanmadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Adnan Bahçeci, Kılınçarslan Mahalle Muhtarı Cuma Ali Ünver, Belediye Başkan Yardımcıları ve Daire Müdürleri eşlik etti.

Yapılan hizmetlerin tümünde planlı gelişmeye ve bölgenin ihtiyaçlarına önem verdiklerini ifade eden Başkan Ahmet Pekyatırmacı, Kılınçarslan Mahallesinin planlı yapılaşmasıyla örnek bir mahalle statüsünde olduğunu, mahalle sakinleriyle ortak hareket ederek devam eden çalışmalarının sona ereceğini kaydetti. Tüm hizmet planlarını verimlilik, tasarruf, yerli ve milli kaynaklarla gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Pekyatırmacı, Selçuklu'nun her bölgesinde devam eden altyapıdan sosyal, kültürel, spor ve eğitim projelerine kadar önemli yatırımların mahalle sakinleriyle ve mahalle muhtarlarıyla yapılan istişareler neticesinde kazandırıldığını söyledi.

İlçede hemşehrilerinin fikirlerinin yapılan çalışmalara yön verme açısından önemli olduğunu kaydeden Başkan Pekyatırmacı, yatırımlara başlamak kadar zamanında tamamlanması için de tüm ekiplerin koordineli olarak çalıştığını, diğer mahallelerde de istişare toplantılarının geniş katılımla devam edeceğini dile getirdi. Selçuklu nüfusunun en son verilere göre 648 bin 850'ye ulaştığını ve 57 ilden daha büyük bir nüfusa sahip olduğunu ifade eden Ak Parti Selçuklu İlçe Başkanı Mustafa Hakan Özer ise, ilçenin hem şehircilik açısından hem de tarihi-kültürel yönüyle Türkiye'nin en gözde merkez ilçelerden birisi olduğuna dikkat çekti. İlçenin tüm yönüyle hızla gelişmekte olduğunu söyleyen Özer, “Bu doğrultuda elbette yeni ihtiyaçlar olmaya devam edecektir. Bu çalışmaları elbirliği ile hemşehrilerimizin taleplerini yerinde dinleyerek, çözüm üreterek, birlik ve beraberlik içinde hayata geçireceğiz. Belediye Başkanımız bu amaçla sahada çeşitli çalışmalar yapmaktadır. Yine başkanımızla birlikte Cuma buluşmaları ile esnaf ve vatandaş ziyaretleri ile hemşehrilerimizle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Özellikle sanayi esnafımızla, dernekler, odalar, vakıflar ve resmi kuruluşlarımızın yöneticileri ile sık sık bir araya geliyor, Selçuklu için daha güzel daha verimli neler yapılabileceğini istişare ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Kılınçarslan Mahalle Muhtarı Cuma Ali Ünver de, yapılan hizmetlerin Kılınçarslan Mahallesi açısından değerli olduğunu, talep edilen hizmetlerin kısa sürede yerine getirildiğini dile getirerek tüm mahalle sakinleri adına Başkan Pekyatırmacı'ya teşekkür etti.