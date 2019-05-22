Selçuklu'da ilaçlama çalışması başladı

Konya'nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, sağlıklı ve temiz bir çevre için ilaçlama çalışmalarına ilçenin tamamında aralıksız olarak başladı.

Selçuklu Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından oluşturulan 7 ilaçlama ekibi ilçede bulunan tüm mahallelerde haşereye karşı mücadeleye hafta başı itibariyle başladı. İlaçlama işlemi sabah sabah 06.00-10.00 ve akşam 18.00-23.00 saatleri arasında yapılıyor. Çalışmalarda Sağlık Bakanlığınca onaylı doğanın dengesini bozmayacak ve insan sağlığına zarar vermeyecek biyosidal ürünler kullanılıyor. 6'sı merkezde, 1'i de dış mahallelerde olmak üzere toplam 7 ilaçlama ekibi, ilçede bulunan tüm mahalle, cadde ve sokakları periyodik olarak ilaçlıyorlar. İlaçlama çalışmalarında ULV ilaçlama makineleri kullanılıyor. İlaçlama ekipleri ilaçlamanın etkili olmadığı rüzgarlı ve yağışlı havalar dışında Selçuklu'da her mahallede haftada en az bir kez ilaçlama gerçekleştiriyor.

Selçuklu'da şehir merkezinde gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının yanı sıra ilçeye bağlanan mahallelerde de ilaçlama yapılıyor. İlaçlama öncesi anons yapılarak vatandaşlar uyarılıyor. Uyarılarda kronik hastalığı olan vatandaşların ilaçlardan etkilenmemesi için kapı ve pencerelerini kapatması isteniyor

“Hemşehrilerimizin yaşam konforu için çalışmalarımızı sürdürüyoruz”

Tüm Selçuklu sakinlerinin rahat bir şekilde hem Ramazan ayı hem de yaz mevsimi geçirebilmeleri için ilaçlama çalışmalarına ilçe genelinde devam ettiklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı: “Selçuklu'da hemşehrilerimizin sorunsuz bir yaz dönemi geçirmeleri için her mahallemizi haftada en az bir kere ilaçlıyoruz. Bu yıl ilaçlama için 1 ton civarında ilaç kullanılması planlanıyor. İlaçlama çalışmalarında kullandığımız kimyasal maddelerin doğada yaşayan diğer canlılara zarar vermemesi için hassasiyet gösteriyoruz” dedi.